Der Magellan-Shanty-Chor Paderborn gastiert am Sonntag, 15. Dezember, zum ersten Mal in Beverungen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Stadthalle. Foto: W. Henke

Beverungen (WB). Auf Einladung der Kulturgemeinschaft gastiert der Magellan-Shanty-Chor Paderborn am Sonntag, 15. Dezember, in der Stadthalle Beverungen. Beginn ist um 17 Uhr.

Bei der Premiere des Chores in Beverungen können sich die Zuschauer in das Spiel der Wolken hinter den Kaimauern der Hafenstädte sowie in die Weiten der Ozeane, beeinflusst durch Witterung, Wind, Wellen und Gezeiten, entführen lassen. Insbesondere an Weihnachten kommt in den Häfen wie auf hoher See eine besondere Stimmung auf. In den vielen Jahren seines Bestehens hat sich der Magellan Shanty Chor eine breite Palette musikalischen Repertoires aufgebaut. Neben den klassischen Shanty-Konzerten mit den historischen Arbeitsliedern der Seeleute werden in der Weihnachtszeit auch stimmungsvolle Weihnachtskonzerte gestaltet.

„Der kleine Trommler“, der sein Lied vom Bug des Schiffes dem Jesuskind widmet, das „Ave Maria der Meere“, welches sich jeder Seemann zur Weihnachtszeit wünscht, „St. Niklas war ein Seemann“, in dem an die Rettung von Schiffbrüchigen erinnert wird oder das „Kartenspiel im Hafen“, das einem Seemann Verbindungen zum Glauben vermittelt – alles Lieder, die in dieser oft hektischen Zeit geeignet sind, loszulassen und Ruhe zu finden. Moderationen zwischen den Liedern und Fotoprojektionen im Hintergrund schaffen einen stimmungsvollen Rahmen.

Karten für das stimmungsvolle Weihnachtskonzert sind im Kulturbüro Beverungen, Weserstraße 16, Telefon 05273/392223, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen.