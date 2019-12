Beverungen (WB). „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ beginnen ihre nächste Tournee in Beverungen. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft geben sie am Samstag, 10. Oktober 2020, um 20 Uhr das Premierenkonzert in der Stadthalle. Die Musikanten betrachten diese Entscheidung als „Dankeschön an unsere Fans an der Weser“.