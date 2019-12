Beverungen-Meinbrexen (WB). Es leuchteten zahlreiche kleine Lichter in der Meinbrexer Kirche, während diese sich langsam füllte und die Besucher auf das bevorstehende Konzert des Gesangvereins „Concordia Meinbrexen“ warteten. So verbreitete sich gleich eine besinnliche Stimmung in dem fast dunklen Raum.

Wie alle zwei Jahre veranstaltete der Verein auch in diesem Jahr wieder sein Weihnachtskonzert im Advent. Nachdem die Sänger in die Kirche eingezogen waren, eröffnete der Musikverein Spielmannszug Würgassen unter der Leitung von Marina Cooper das Programm mit dem ersten Stück.

Nachdem auch der Gesangverein sein erstes Lied „Leise erklingen Glocken der Liebe“ nach einer Melodie von W. A. Mozart vorgetragen hatte, richtete der Vorsitzende Karl-Heinz Bickmeier einige Worte an die Besucher und auch der anwesende Pastor Hans-Dieter Scheipner begrüßte das Publikum. Chorleiter Thomas Schmid-Leissler hatte mit dem Chor zwölf Lieder in vier Blöcken vorbereitet. „Jerusalem“ und „Vater unser“ leiteten das Programm ein, bevor dann verschiedene Weihnachtslieder gekonnt vorgetragen wurden – und durch die Atmosphäre in der Kirche besonders gut zur Geltung kamen.

Zwischen den Blöcken ergänzten der Musikverein Spielmannszug Würgassen, die „Singer Pure“ sowie „Gerrit and friends“ (Gerrit Timmer, Angelina Held und Anna Schrader) das Programm auf vielfältige Weise.

Letztere hatten zunächst „Christmas Time“ und „The first Noel“ ausgewählt. Besonders gut passte dann zu der feierlichen Stimmung das von Anna und Gerrit in schwedischer Sprache vorgetragene Lied „Sankta Lucia“, zu dem Lucia mit einer Lichterkrone auf dem Kopf, begleitet von einigen kleinen Mädchen, in die dunkle Kirche einzog. In Schweden sei es Tradition, am 13. Dezember den Lucia-Tag zu begehen.

Die „Singer Pure“, eine kleine Gruppe junger Sänger aus Meinbrexen (Maike Klages, Lena Sobireg, Stefanie Timmer, Marina Cooper, Andreas Cooper, Stefan Fahle und Matthias Sobireg) begeisterte mit „Adeste fidelis“ und „Heilige Nacht“ – begleitet wurden sie an der Orgel von Jürgen Kleine, der auch die von der ganzen Gemeinde zwischendurch gesungenen Weihnachtslieder unterstützte.

600 Euro für Elternhaus

Auch die Akteure des gastgebenden Vereins hatten noch eine Überraschung vorbereitet. Karl-Heinz Bickmeier und Dirigent Thomas Schmid-Leissler sangen gemeinsam im zweistimmigen Solo die Strophen des Liedes „Christrose“ nach Robert Stolz, dessen Refrain der gesamte Chor sang. Zum Schluss wurde noch das in jedem Konzert obligatorische Stück „Engel auf den Feldern“ dargeboten und mit „We wish you a merry Christmas“ wurden die Zuhörer nach einem sehr stimmungsvollen Konzert verabschiedet.

Es gab langen Applaus und zahlreiche Spenden. Insgesamt kam ein Betrag in Höhe von 600 Euro zusammen, der wieder an das „Elternhaus für das krebskranke Kind“ in Göttingen abgegeben werde.

Anschließend trafen sich noch zahlreiche Besucher auf dem kleinen Adventsmarkt auf dem Dorfplatz bei Glühwein, Punsch, Tee sowie Bratwurst und Schmalzbroten, tauschten ihre Eindrücke aus und ließen den Tag in froher Runde ausklingen.