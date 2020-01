Conny Littmann (Mitte) präsentiert die Schmidtparade am 28. Februar in Beverungen. Foto: Oliver Fantitsch

Beverungen (WB). „Die Schmidtparade“ gastiert am Freitag, 28. Februar, in der Stadthalle. Beginn: 20 Uhr. Die „Schmidtparade“ ist eine rasante Schlagerparade mit den besten Hits aus den 70ern und 80ern, zusammengestellt von Martin Lingnau und Mirko Bott, inszeniert und präsentiert von Schmidt-Theater-Gründer Conny Littmann.

Es waren die Jahre von Willy Brandt und den Schlümpfen. Deutschland wurde zum zweiten Mal Fußballweltmeister, und während Carrell, Rosenthal und Co. uns den Samstagabend schöner machten, sorgte die Ölkrise für autofreie Sonntage. Nostalgie pur: Die „Schmidtparade“ lädt das Publikum zur frech-frivolen Zeitreise durch zwei bunte Jahrzehnte. Im Gepäck: Hitparaden-Stürmer, die wohl jeder im Ohr hat und mitsingen kann.

Mit augenzwinkerndem Charme und Ironie kitzelt das von Conny Littmann lustvoll inszenierte Stimmungsbild das Lebensgefühl jener Jahre wach – und auf der Bühne geht die Post ab. Das tänzerisch und stimmlich perfekte Ensemble holt in schrägen Nummern Schlagersternchen und Showmaster auf die Bühne zurück. Mit dabei sind die schönsten Hits aus den Schmidt-Erfolgsproduktionen „Sixty Sixty“, der 70er-Jahre-Show „Karamba“ – und das Beste aus den 80ern.

Die 70er mit „So schön kann doch kein Mann sein“, „Es war Sommer“, „Karamba, Karacho, ein Whiskey“, „Spaniens Gitarren“, „Griechischer Wein“, Heino, Ölkrise und dem singenden Bundespräsidenten. Die 80er mit „Joana“, „Amore Mio“, „Verdammt, ich lieb dich“, „Fred vom Jupiter“, „Codo“, „Major Tom“, „Skandal im Sperrbezirk“, „Ich will Spaß“, „99 Luftballons“ und der Eröffnung des Schmidt-Theaters.

Schmidt Theater

Am 8. August 1988 eröffnete Conny Littmann das Schmidt Theater auf der Reeperbahn, 1991 kam das Schmidts Tivoli dazu. Einem bundesweiten Publikum wurde er als „Herr Schmidt“ in der Schmidt-Mitternachtsshow des NDR Fernsehen bekannt. Conny Littmann ist vor und hinter den Kulissen aktiv: Er spielt Theater und führt seit 1993 erfolgreich Regie – so unter anderem bei den hochgelobten Tivoli-Hausproduktionen „Cabaret“, „Fifty Fifty“ und „Heiße Ecke – Das St. Pauli Musical“. Letztere ist seit ihrer Uraufführung 2003 mit mehr als 900.000 Besuchern die aktuell erfolgreichste deutschsprachige Musiktheaterproduktion.

Karten für die Schmidtparade gibt es im Kulturbüro Beverungen, Weserstraße 16, Telefon 05273/392223, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.