Beverungen (WB). Es darf gelacht werden zu Beginn des Jahres: Am Dienstag, 21. Januar, steht das Lustspiel „Ein Mann mit Charakter“ von Wilfried Wroost auf dem Abo-Spielplan der Kulturgemeinschaft. Ohnsorg-Star Heidi Mahler und sieben weitere Darsteller aus dem beliebten Ensemble des Ohnsorg-Theaters machen Station in Beverungen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle.