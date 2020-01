Von Alexandra Rüther

Ein riesengroßes Plakat, das an der Balustrade am hinteren Ende des Saals angebracht ist, zeigt die Champs Elysées in festlicher Abendbeleuchtung, weitere Plakate und Bilder der Stadt sind im Saal und auf der Galerie verteilt. Hier ist auch die Anmutung eines Bistros entstanden. Highlight der Dekoration ist sicher der beleuchtete Eiffelturm mitten auf der Bühne. Ulrich Straske hat ihn in Frankfurt organisiert und lässt sich nicht nehmen, bei der Lichtprobe dabei zu sein. „Er ist halt unser Chef“, schmunzeln die Damen, „und er kümmert sich wirklich um alles.“ Unverzichtbar ist auch Stadthallen-Hausmeister Sebastian Hundt. „Das ist eine super Zusammenarbeit mit ihm. Er erfüllt uns jeden Wunsch“, sagt Imke-Groppe-Wille. Zusammen mit Jennifer Gauding-Koch und Isabell Riese bildet sie den Stamm des Deko-Teams. Unterstützt werden sie in diesem Jahr aber auch von den „alten Hasen“ Alexandra Groppe, Eva Veigel und Beate Sagel. Das Miteinander macht es. „Es ist jedes Jahr wieder schön zu sehen, wie sich die Stadthalle innerhalb einer Woche verändert und was hier alles gewuppt hier“, sagen die Frauen. Selbst die Theke ist vor den Deko-Damen „nicht sicher“. Blau-weiß gestreifte Vordächer sollen Bistro-Stimmung verbreiten. Den Schlusspunkt der „Woche der Verwandlung“ bildet stets die Blumen-Deko. Und mit der soll der Frühling in die Halle einziehen. „Wir haben zum ersten mal keine Gestecke“, verrät Jennifer Gauding-Koch. Nach dem Motto „Weniger ist mehr“ setzen die Damen in diesem Jahr auf Tulpen in Pastelltönen. Ein ganzes Tulpenmeer soll den Bühnenrand zieren. Dazu werden noch beleuchtete Ballons mit einem Durchmesser von einem Meter in der Halle verteilt. Sie gesellen sich zu den Kronleuchtern, den Kandelabern, zu Gold und Silber. Die Vorfreude auf das fertige Gesamtbild ist groß beim Deko-Team. Und Ideen haben die Damen noch für mindestens drei weitere Kulturbälle.

Der Kulturball an diesem Samstag in Beverungen ist ausverkauft. Er beginnt pünktlich um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.