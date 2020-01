Amelunxen (WB). 140 Jahre und kein bisschen leise: So konnte man das Jahr 2019 der Löschgruppe Amelunxen der Freiwilligen Feuerwehr in Beverungen beschreiben. Bei der Jahresbesprechung wurde Bilanz gezogen – und Löschgruppenführer Karl-Josef Rode mit einer besonderen Auszeichnung bedacht.

Neben der Ausrichtung eines großen Festes zum runden Geburtstag wurden ein Feuerwehrverein und eine Kinderfeuerwehr gegründet – und nebenbei noch eine Rekordanzahl an Einsätzen abgearbeitet. So verwunderte es nicht, dass die Berichte von Löschgruppenführer Karl-Josef Rode und Schriftführer Ansgar Hundt entsprechend umfangreich ausfielen, als die Löschgruppe sich jetzt zur Jahresdienstbesprechung traf. Kurz nach der vorigen Dienstbesprechung wurde im Januar 2019 der Feuerwehrverein Amelunxen gegründet. Durch diesen soll der Brandschutz gefördert werden und Menschen, die nicht aktiv in der Feuerwehr tätig sein können, die Möglichkeit haben, die Wehrleute zu unterstützen. Auch die Ausrichtung von Veranstaltungen für das Dorf hat man sich auf die Fahne geschrieben.

Einsatz am Festsamstag

Höhepunkt im vergangenen Jahr war für die Amelunxer das Fest zum 140-jährigen Bestehen im Juni – auch wenn der Festsamstag von dem Großbrand eines Entsorgungsunternehmens in Beverungen bestimmt war. Mit zum Jubeljahr zählte auch der Stadtpokal, der in Amelunxen bereits im Mai ausgerichtet worden war. Hier errangen die Hausherren den zweiten Platz, mussten aber während der Siegerehrung zu einem brennenden Baum nach Blankenau ausrücken. Insgesamt 28 Einsätze musste man abarbeiten – einer mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018.

Von 151 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet Beverungen berichteten Wehrleiter Stefan Nostitz und sein Stellvertreter Markus Knipping. Nostitz und Knipping nahmen auch die Ehrungen und Beförderungen vor. Ausgehend vom alljährlichen Leistungsnachweis konnte Jannis Göke das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze in Empfang nehmen. Mark Rode erhielt das Leistungsabzeichen in Silber, Johannes Schlüter und Michael Schrick in Gold. Die Sonderstufe Gold auf blauem Grund für die zehnmalige Teilnahme am Leistungsnachweis erhielten Julian Gogrewe und Lukas Giefers. Für die 15. Teilnahme erhielt Ulrich Knipping das Leistungsabzeichen in Gold auf rotem Grund. Abschließend verlieh Nostitz ein Abzeichen, das bisher im Stadtgebiet Beverungen einmalig ist. Für die 40. erfolgreiche Teilnahme am Leistungsnachweis wurde Löschgruppenführer Karl-Josef Rode mit dem Feuerwehrleistungsabzeichen in der Sonderstufe Gold mit Kranz ausgezeichnet.

Kinderfeuerwehr seit September

Seit September gibt es in Amelunxen die zweite Gruppe der Kinderfeuerwehr der Stadt Beverungen. Kinder ab sechs Jahren werden hier spielerisch an die Feuerwehr und den Umgang mit Feuer herangeführt. Daneben stehen aber auch gemeinsame Ausflüge oder Bastelnachmittage auf dem Programm. Jennifer Ewen und Sarah Knipping haben hier die Initiative übernommen und können sich aktuell über 13 Kinder freuen, die regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Jennifer Ewen wurde von Stefan Nostitz auch die Bestellung zur Kinderfeuerwehrwartin übergeben. Sarah Knipping wurde zur stellvertretenden Kinderfeuerwehrwartin ernannt. Daneben konnte Nostitz noch einige Beförderungen vornehmen. So bekam Jennifer Ewen die Ernennungsurkunde zur Feuerwehrfrau, Bjarne Meibom wurde zum Feuerwehrmann, Lukas Giefers zum Oberbrandmeister und Jan Nolte zum Brandoberinspektor befördert.

Die Löschgruppe Amelunxen trifft sich vom 23. Januar an jeden zweiten Donnerstag um 19.30 Uhr am Gerätehaus an der Nethe – Interessierte sind jederzeit willkommen. Über neue Gesichter freut sich auch die Kinderfeuerwehr Amelunxen. Hier können Mädchen und Jungen ab sechs Jahren teilnehmen. Die Kinderfeuerwehr trifft sich einmal im Monat freitags zwischen 17 und 18.30 Uhr. Bezüglich einer vorherigen Absprache sollte vorab die Kinderfeuerwehr per E-Mail an kf.amelunxen@feuerwehr-beverungen.de kontaktiert werden. Weitere Infos gibt es auch unter www.feuerwehr-beverungen.de.