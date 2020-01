Die Boxenwand, Kanonen und die berühmte Glocke dürfen nicht fehlen, wenn die Jungs von Barock in Beverungen auf der Bühne stehen. Am 7. März ist es wieder soweit. Foto: Jana Breternitz

Beverungen (WB). Was ist schöner, als am Anfang des Jahres mal wieder so richtig abzurocken? Am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr ist dazu wieder Gelegenheit in der Stadthalle. Und die Garantie dafür bietet seit nunmehr bereits zwölf Jahren in Beverungen die Band Barock.