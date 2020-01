Beverungen (WB). Wie erst jetzt bekannt wurde, sind in dem Zeitraum vom 9. bis 13. Januar angeblich Giftköder in Pizza- und Wurststückchen im Bereich der Weserwiesen gefunden worden.

Das schreibt die Stadt Beverungen auf ihrer Facebook-Seite. Die Köder sollen mit Rasierklingen und Rattengift präpariert worden sein.

Kontrolle brachte keinen Fund mehr

Bei einer sofort durchgeführten Kontrolle durch das Ordnungsamt konnten keine Giftköder mehr sichergestellt werden. Laut dem Finder erstreckt sich das Gebiet auf den Bereich zwischen Weserbrücke und Dampferanlegerstelle entlang des unteren Radwegs an der Weser.

Besonderes Augenmerk auf spielende Kinder legen

Eltern werden gebeten, ein besonderes Augenmerk auf ihre spielenden Kinder zu legen. Hunde sind in diesem Bereich an der Leine zu führe. Wer weitere Entdeckungen machen sollte, die den Verdacht auf Giftköder zulassen, sollte sich direkt an das Ordnungsamt der Stadt Beverungen oder an die Polizei wenden.