Beverungen (WB). Die Kulturgemeinschaft präsentiert am Mittwoch, 29. Januar, in der Stadthalle Beverungen den Theaterklassiker „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing. Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr. Bereits um 18.15 Uhr wird ein kostenfreier Einführungsvortrag zum Stück angeboten.

Die berühmte Ringparabel steht für Toleranz und die Kraft der Aufklärung. „Nathan der Weise“ ist der Titel und die Hauptfigur des fünfaktigen Ideendramas, das 1783 uraufgeführt wurde. Mit seinem letzten Werk reagierte Lessing auf die religiöse Orthodoxie und Intoleranz seiner Zeit.

Ort der Handlung ist Jerusalem um 1190, zur Zeit des dritten Kreuzzugs, eine Stadt, in der Christentum, Islam und Judentum direkt aufeinandertreffen. Nathan, ein reicher Jude, wird vom Sultan befragt, welche Religion die wahre sei, das Christentum, das Judentum oder der Islam.

Nathan antwortet mit der Parabel von den drei Ringen, die einander so sehr gleichen, dass sie in ihrem Wert nicht mehr zu unterscheiden sind. So kann man auch keiner der drei Religionen den Vorzug geben. Nathans Antwort, der zufolge keiner der monotheistischen Religionen ein Vorrang gegeben werden kann, hat an Aktualität bis heute nichts verloren.

Dramatisiert und gespielt wird Lessings Theaterklassiker vom Theater Poetenpack aus Potsdam. „Nathan der Weise“ ist Thema des Zentralabiturs in NRW.

Karten sind im Kulturbüro im Service-Center Beverungen, Weserstraße 16, Telefon 05273/392223, und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Schüler, Studenten und Abonnenten der Kulturgemeinschaft erhalten ermäßigte Eintrittspreise. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen.