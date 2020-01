Diese drei Musiker und Sänger laden ein zu einer besonderen Reise in die Welt der Chansons und deutschen Lieder. Einen Konzertabend auf der Burg Herstelle (Beverungen) gestalten Andreas Bothmann (am Steuer), Uwe Reiners und Mario Leck (auf dem Rücksitz).

Hinter dem Engagement steht der „Kunst- und Kulturverein Burg Herstelle e.V.“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, künstlerische Projekte aus den Bereichen bildende und darstellende Kunst, Fotografie, Musik und Literatur im Umfeld der Burg zu fördern und durchzuführen. Auch Konzerte auf der Burg gehören inzwischen dazu.

So dürfen sich alle Musikfreunde in der Region am Samstag, 7. März, auf deutsche Lieder und Chansons der 1920er- bis 1940er-Jahre freuen. Dann ist das Trio „Kesse Kerle“ zu Gast in den jahrhundertealten Räumen. Zu den Akteuren zählen laut Veranstalter Andreas Bothmann (Bass und Geige) als Humorist und studierter Musikwissenschaftler, Mario Leck (Alt und Perkussion) als bekannter Impro-Schauspieler („Kasseler Feinripp“) und Schulmusiker sowie Uwe Reiners (Tenor und Gitarre) als Schulmusiklehrer.

„Mit frischer Mehrstimmigkeit und zum Schmelzen schönen Soli singen und spielen die Kessen Kerle deutsche Chansons.“

Kleine Bonmots und Gedichte von „Kästner, Ringelnatz & Co“ sorgen für gute Laune. Zu Ihrem Repertoire gehören berühmte Titel wie „Ich küsse ihre Hand Madame“, „Irgendwo, irgendwie, irgendwann“, „Jawoll meine Herren“ und „Ich brauche keine Millionen“.

Die Auswahl der Lieder und Chansons dreht sich um das Titelthema des Abends „Kann denn Liebe Sünde sein?“ – wobei die Chansons nicht nur von „Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt sind“, sondern mit „Good bye Jonny“ und „Schöner Gigolo“ den großen Kriegen die Stirn bieten und mit Lili Marleen und „Mackie Messer“ Zeugnis von den Widersprüchen und Beben jener Zeit geben.

Einlass am 7. März ist um 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten (15 Euro) gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der „Ringelblume“, bei „City Kauf“ (Direktverkauf) und der Burg Herstelle . Ein weiterer musikalischer Höhepunkt wird in der zweiten Jahreshälfte das Chanson-Tête-à-Tête mit dem Duo „Entre-Nous“ (Thorsten und Ghislaine Seydler) sein. Sie verpacken ihre Musik „poetisch und kontrastreich“.