In Amelunxen ist am Dienstagmorgen ein Schulbus mit einem Bulli zusammengestoßen. Foto: Polizei

Beverungen/Amelunxen (WB/rob). In der engen Ortsdurchfahrt in Amelunxen hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus ereignet. Alle 45 Schülerinnen und Schüler sowie der Fahrer blieben laut Polizei unverletzt.

Die rund 45 Kinder in dem Schulbus, die auf dem Weg zur Schule waren, mussten allerdings in einen Ersatzbus umsteigen und kamen mit Verspätung zum Unterricht.

Erst mit einem Transporter zusammengestoßen ...

Um 7.05 Uhr hatte der Schulbus an einer Haltstelle am Netheweg in Fahrtrichtung Höxter angehalten. Als er wieder anfahren wollte, scherte von links aus der Amalungstraße kommend ein Peugeot-Transporter vor ihm ein, berichtete die Polizei. Dabei konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, der Bus prallte in die Seite des Transporters. Während der beschädigte Peugeot an den Straßenrand gefahren wurde, blieb der Bus noch mit Warnblinklicht auf der Fahrbahn stehen.

... dann streift ein Lkw den Schulbus

„Dies bemerkte wiederum ein entgegenkommender Lkw-Fahrer zu spät, der mit seiner Zugmaschine den Außenspiegel des Busses streifte und eine Seitenscheibe beschädigte“, schilderte Polizeisprecher Jörg Niggemann den Unfallhergang.

Für die im Bus wartenden Schulkinder, von denen keines verletzt wurde, wurde ein Ersatzbus organisiert, der die Kinder kurze Zeit später in Amelunxen aufnahm und zur Schule brachte, wo sie verspätet am Unterricht teilnehmen konnten.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der weitere Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 8.10 Uhr war die Fahrbahn wieder geräumt, so die Polizei.