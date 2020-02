In Amelunxen ist am Dienstagmorgen ein Schulbus mit einem Bulli zusammengestoßen (Symbolfoto). Foto: dpa

Höxter/Beverungen/Amelunxen (WB/rob). In der engen Ortsdurchfahrt in Amelunxen hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus ereignet. Alle Schülerinnen und Schüler im Fahrzeug blieben laut Polizei unverletzt.