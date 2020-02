Mandy Lukaszek freut sich auf die Eröffnung des Alten Fährhauses unter ihrer Regie. Am Mittwoch, 12. Februar, will sie den Neubeginn mit einem Sektempfang feiern. Foto: Alexandra Rüther

Beverungen (WB/ako). Es geht weiter im Alten Fährhaus in Beverungen. Mandy Lukaszek übernimmt das Lokal an der Weser und will es als „Kneipe“ betreiben, in der man auch „eine Kleinigkeit“ essen kann.