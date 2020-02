Beverungen (WB). Im April 2017 öffnete der Trauertreff im evangelischen Gemeindezentrum in Beverungen zum ersten Mal seine Tür für Menschen die einen Verlust betrauern. Der Name „Lebensbrücke“ sollte Programm sein: ein Ort, an dem Menschen in Trauer in geschütztem Rahmen und einer angenehmen Atmosphäre miteinander Zeit verbringen. Reden, zuhören, schweigen, lachen und weinen, all dies hat hier seinen Platz und ist geschützt.