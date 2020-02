Von Herbert Sobireg

Zahlreiche Ehrengäste konnte Peter Goihl, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, begrüßen. Sein besonderer Gruß galt neben Repräsentanten aus der Politik Äbtissin Sophia Schwede und Schwester Lucia von der Abtei zum Heiligen Kreuz sowie dem Festredner Prof. Dr. Klaus Töpfer aus Höxter, ehemaliger Minister der Bundesrepublik Deutschland und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.

In seinem Grußwort ging Bezirksausschussvorsitzender Ludger Haneke zunächst auf die kommunale Neugliederung vor 50 Jahren ein. „Als gemeinsame Stadt Beverungen haben wir viele Erfolge für unsere Bürger erreichen können. Doch wir müssen nach vorne blicken, um unser Dorf und unsere Stadt weiterzuentwickeln, für die Zukunft zu rüsten und dem demografischen Wandel erfolgreich zu begegnen.“ Zum Jahreswechsel sprach Haneke den örtlichen Vereinen und Ehrenamtlichen Dank und Anerkennung für ihr tatkräftiges Engagement aus. „Sie alle leisten einen großen Beitrag für unser gemeindliches Zusammeneben.“

Tatkräftiges Engagement

„Seit ich durch meine Frau in Höxter heimisch geworden bin, habe ich diese Region an der Weser in mein Herz geschlossen“, stellte Prof. Dr. Töpfer eingangs seiner humorvollen Rede fest. Interessante Erinnerungen habe er auch an das Dorf Herstelle. „Hier haben wir früher gebadet, sind bis an die Weserflöße herangeschwommen und dann weserabwärts mitgefahren.“ Er sei viel in der Welt unterwegs gewesen, habe knapp acht Jahre in Afrika gelebt – und nun sei der Besuch in Herstelle auch ein besonderes Erlebnis für ihn.

Dr. Töpfer riss in seiner Rede zahlreiche Themen an, lobte die Enzyklika des aktuellen Papstes, die so fantastisch sei, dass sie kaum gelesen werde. „Nicht einmal von der Kirche“, fügte er augenzwinkernd an. Auch auf die Jugendaktion „Friday for Future“ ging er ein. „Protestieren ist das Vorrecht junger Menschen. Die Politik muss darauf eingehen und das Beste daraus machen“, forderte Töpfer. Und auf die derzeitigen politischen Querelen in Thüringen ging Dr. Töpfer auch kurz ein, ohne auf bestimmte Parteien hinzuweisen: „Wer sich der Vergangenheit nicht stellt, kann sein Land nicht in eine gesicherte Zukunft führen.“

Besondere Verdienste

Die Hersteller Ehrennadel für besondere Verdienste um die Gemeinde Herstelle überreichten Peter Goihl und Festredner Dr. Töpfer dem im in der westmünsterländischen Glockenstadt Gescher geborenen Klaus-Dieter Thesing. „Mit fünf Geschwistern wuchs Thesing in der Bauernschaft Eestern in Gescher auf“, informierte Ludger Haneke in seiner Laudatio auf den Geehrten. In seiner Heimat lernte er auch seine aus Herstelle stammende Ehefrau Regina kennen, begleitete sie bei ihren Studien und wurde 1994 in Herstelle sesshaft.

„Von Anfang an engagierte sich Klaus-Dieter Thesing im neuen Wohnort, gehört dem SC Herstelle an, in dem er in verschiedenen Mannschaften als Torwart glänzte, inzwischen seit 25 Jahren. Durch sein Engagement zum Erhalt der damaligen Katholischen Grundschule fand er den Weg in die Politik. Er vertrat sein Heimatdorf fast zehn Jahre als Ratsmitglied und leitete fast zwei Jahrzehnte den Bezirksausschuss Herstelle. „Klaus-Dieter Thesing hat sich stets uneigennützig und vorbildlich um sein Heimatdorf verdient gemacht. Dafür unseren herzlichen Dank“, schloss Haneke.