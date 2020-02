Vorfahrt für den närrischen Nachwuchs: Am Samstag, 22. Februar, um 14.11 Uhr startet der Kindercarnevalsumzug in Lauenförde. Ohne Wagen geht es dann über die Weserbrücke, und in der Stadthalle Beverungen werden schließlich die schönsten Kostüme prämiert.

Beverungen/Lauenförde (WB). Die Kinder haben am Samstag, 22. Februar, ihren großen Auftritt im Karneval an der Weser. Viele Kindergärten beteiligen sich am Kindercarnevals­umzug mit selbst gemachten Kostümen, die nach dem Umzug in der Stadthalle Beverungen prämiert werden.