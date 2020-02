Beverungen (WB/fm). Schunkelrunden, Sketche und ganz viel Tanz – das war das Programm beim Kolpingskarneval in Beverungen am Samstagabend. Pünktlich um 19.11 Uhr ging es unter dem Motto „Mit Maske oder Hut, Kolpingkarneval tut allen gut“ los. Moderator Klaus Wessler führte das Publikum durch den Abend.

Einen närrischen Start legten die „Tanzzwerge“ der Kolpingtanzgarde mit einem Ausschnitt aus Tarzan hin. Tänzerisch ging es dann auch weiter, mit den lange einstudierten Tänzen des Funkenmariechens und der Kolpingtanzgarde. Darauf hatten sich viele Gäste gefreut – auch die jüngsten Besucher, die sich einen Platz in der ersten

Reihe sicherten.

Schunkelrunden

Nach den Tanzeinlagen wartete auf das Publikum ein närrisches Theater. Bei dem Sketch „Besuch im Café“ wurden die Zuschauer Zeugen eines verrückten und verstrickten Gesprächs zwischen Kellnerin und Gast. Für weitere Erheiterung sorgten dann die „Polkasäcke“, die in Bettlaken eingewickelt Polka tanzten. Und nicht nur die „Polkasäcke“ bewiesen, dass man sich zu Karneval nicht zu ernst nehmen darf, sondern auch der darauf folgende Sketch. Darin spielten die jungen Schauspieler den Klassiker Rotkäppchen nach, zumindest in etwa. Die Oma will eine Bank überfallen und deswegen bringt Rotkäppchen ihr Schnaps und Haschisch zum Entspannen.

Rotkäppchens Drogen

Ähnlich lustig und unterhaltsam fiel dann auch der Rest des Abends im Beverunger Pfarrheim aus. Es folgten weitere Sketches und Tanzeinlagen, hin und wieder von Schunkelrunden unterbrochen.