Von Iris Spieker-Siebrecht

Beverungen (WB). Alle Farben des Regenbogens in einem Kostüm, riesige Flügel und fußbetriebene Vespas, dazu geheimnisvolle Märchenwesen, bunte Legionen und eine Abordnung aus Großbritannien: Der Maskenball des CVWB in der Beverunger Stadthalle war eine Explosion aus Farben und Formen und zeigte einmal mehr, wie viel Spaß und Freude die Beverunger an Karneval und Kostümen haben.

Masken- und Kostümball in Beverungen Fotostrecke

Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Es war ein Schaulaufen der Ideen, als sich die Narren und Närrinnen in wunderbaren Kostüm-Kreationen auf dem Parkett der Stadthalle präsentierten. Zehn Gruppen und ebenfalls zehn Einzelkostüme hatten sich zur Prämierung gemeldet. Da wetteiferten Schmetterlinge mit Paradiesvögeln, Eisverkäufer mit Candygirls, historische Kostüme mit neonfarbenen Perücken. Sie alle waren zu dem Motto des CVWB-Karnevals „Carneval ist farbenfroh, seit 44 Jahren ist das so“ zu wahren Höchstleistungen aufgelaufen. Wie schon in den vergangenen Jahren bestand die Jury wieder aus sieben ortsfremden Narren und Närrinnen, die sich der schwierigen Aufgabe stellten, die Kostümierungen zu bewerten. Dabei werten sie nach den Kriterien Mottobezug, Einfallsreichtum, Herstellung der Kostüme, die Präsentation und nicht zuletzt die Tauglichkeit im Straßenkarneval beim Rosenmontagsumzug.

Letztendlich konnten die rollenden Eisverkäufer der Gruppe der Hallencrew um Jan Henneke das Rennen machen – aber sie waren ja auch mit Vespas unterwegs. Die Fahrzeuge stellten sich bei genauerem Hinsehen als verkleidete Roller heraus, die von stilechten Eisverkäufern und Pettycoatträgerinnen im Stil der 1950er Jahre gelenkt wurden. Die Kostüme in allen Farben, die die Kühlvitrine eines Eissalons bieten kann, ergänzten die fantasievollen Gefährte. Die Siegergruppe gewann eine Party in der Stadthalle. Der zweite Preis ging an die Candy-Girls, der dritte an die Queen und Co.KG. In der Einzelwertung siegt Isabell Hannich (100 Euro Verzehrgutschein) als Dancing Queen vor Peter Pan & Tinkerbell und Willy Wonka.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends stellte sich nicht (mehr) der Wertung der Jury: Mit einem Best-Off verabschiedete sich die Gruppe Rüther vom Publikum. Sie war in den vergangenen Jahren mit ausgefallenen Ideen und detailverliebten Umsetzungen eine große Bereicherung des CVWB-Karnevals und zeigte noch einmal unter großem Applaus die Kostüme der vergangenen Jahre.