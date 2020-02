Schon im ersten Anlauf konnte die Blau-Weiße Garde einen Blick hinter die Festungsmauer werfen. Denn die Tür war einen Spalt breit geöffnet. Glück und Pech für die Angreifer zugleich. Denn mit ihrem ersten Versuch blieb ihr Rammbock in der Tür stecken. Schnell mussten sie sich eine neue Taktik überlegen. Und die lautete: volle Kraft voraus. Nachdem das Rausziehen nicht mehr möglich war, nahmen sie ihre Kraft zusammen, holten Schwung und stürmten das Rathaus.

Angreifer rücken mit Pferd an

Dem erfolgreichen Schlachtzug vorangegangen waren allerdings zwei andere Versuche, die von den Verteidigern nicht allzu ernst genommen wurden. Zuerst versuchten junge Frauen, mit einem Überraschungsangriff gleich zu Beginn die Tür zu durchbrechen. Doch sie scheiterten mit dem Rammbock. Dann sollte es ein Pferd sollte richten.

Beverunger Jecken stürmen das Rathaus Fotostrecke

Foto: Angelina Zander

Da hatten die Jecken ihre Pläne aber ohne Bürgermeister Hubertus Grimm und Bürgermeister Werner Tyrasa aus Lauenförde gemacht. Tyrasa zog kurzerhand Zucker aus der Tasche und besänftigte damit das Pferd, das eigentlich hätte angreifen sollen.

„Seht her ihr Jecken, so leicht lassen wir uns nicht erschrecken“, verkündete Grimm, während das Pferd den Rückzug antrat. Die Verteidigung triumphierte, doch schon im nächsten Zug nahmen die Jecken den Rammbock zu Hilfe und die Schlacht war entschieden.

Aufwiegen der Prinzessin

Dem Motto dieser Session entsprechend, „Carneval ist farbenfroh, seit 44 Jahren ist das so“, regnete es nach dem Sieg bunte Konfettischlangen auf die zahlreichen Zuschauer hinab. Bürgermeister Grimm überließ dem CVWB schließlich auch den Schlüssel des Rathauses.

An den Rathaussturm schloss sich am Nachmittag der Rosenmontagsumzug an. Dabei regnete es, wie es sich für einen richtigen Umzug gehört, Kamelle. Doch bevor es soweit war, musste Prinzessin Serena zunächst am Morgen in der Sparkassen-Filiale auf der Waage Platz nehmen. Auf der anderen Seite wurden für das sogenannte Aufwiegen fleißig die Tüten mit Kamelle gestapelt. Lange regte sich nichts, doch dann ging es ganz schnell: 445 Kilogramm wurden gebraucht, bis die Prinzessin Serena abhob.