Von Jürgen Drüke

Beverungen-Amelunxen (WB). Schlamm, Geröll, Regen und Schnee: Im Waldgebiet in den Bergen von Amelunxen pflanzen Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zwölf des Gymnasiums Beverungen Bäume an. Es sind kleine Pflanzen, welche die Schüler bei den widrigen Bedingungen in die Erde setzen. Ein fleißiger Helfer ist Bundestagsabgeordneter Christian Haase.

„Das macht hier großen Spaß. Wir kämpfen gemeinsam gegen das Waldsterben“, sagte Johanna Staff aus der Jahrgangsstufe elf. „Es gibt viele Baumarten und Mischwaldformen“, berichtete Samantha Woelk aus der Jahrgangsstufe sechs von ihren neuen Erkenntnissen.

Borkenkäfer und Sturm setzten Bäumen zu

„Das Orkantief Friederike war am 18. Januar 2018 über das Beverunger Waldgebiet hinweggefegt. Zahlreiche Bäume wurden im wahrsten Wortsinn gefällt“, blickte Reinhard Schlüter von der Waldgenossenschaft Amelunxen, die 191 Hektar bewirtschaftet, zurück. „Der Borkenkäfer tat ein Übriges dazu, so dass die Wälder in Deutschland arg in Mitleidenschaft gezogen wurden und bedroht sind“, erklärte Regionalförster Eckhard Rottmann.

Aufforstungsprogramm: Schüler pflanzen Bäume im Wald bei Amelunxen Fotostrecke

Foto: Jürgen Drüke

„Das Waldprojekt gibt es an unserer Schule bereits seit 20 Jahren. Jeweils im Frühjahr machen wir uns auf in die Natur. Heute sind Experten und politische Prominenz dabei. Das zeigt: Das Thema Waldsterben besitzt zu Recht einen großen Stellenwert“, stellte Jahrgangsstufenleiter und Biologielehrer Stefan Wüsthoff vom Gymnasium Beverungen heraus.

Haase unterstützt Pflanzprojekt

„Mir ist es wichtig, dass wir mit den Eigentümern und Waldbesitzern Beiträge zur Aufforstung sowie für das Klima leisten“, stellte MdB Christian Haase heraus. Als Mitglied des Haushaltsausschusses sei es ihm gelungen, erhebliche finanzielle Mittel des Bundes bereitzustellen, um den Waldbesitzern Rückenwind bei der Wiederaufforstung zu geben. „Es geht darum, einen zukunftsfesten und vielfältigen Wald aufzubauen“, betonte der Bundestagsabgeordnete aus Berlin.

Haase hatte maßgeblichen Anteil daran, dass das Aufforstungsprojekt vor der Haustür realisiert werden konnte. Sein Dank galt Alain Paul von „Holz.ConZert“ (Nachhaltigkeitsberatung), der die Pflanzen zur Verfügung gestellt hatte. Cajus Caesar habe als Waldbeauftragter des Bundesinnenministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) großen Anteil daran, dass das Projekt durchgeführt werden konnte.

Die Mischung macht’s

Alain Paul und Cajus Caesar pflanzten die Bäume mit den Kindern gemeinsam ein. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Beverungen waren trotz Schlamm und Kälte mit großem Einsatz und sehr viel Freude bei der Sache.

„Eine Mischung von Laub und Nadelholz ist angesichts der heißen und wasserarmen Sommermonate angesagt“, erklärte Cajus Caesar. 1500 Traubeneichen, 500 Rotbuchen und 500 Küstentannen sollen auf der kahlen Fläche „Herbremer Holz“ bei Amelunxen in den nächsten Tagen angepflanzt werden.

Saatgut von heimischen Bäumen

Reinhard Schlüter von der Waldgenossenschaft unterstrich: „Die Mischung von Laub- und Nadelholz, die wir hier vornehmen, ist der richtige Weg.“ Sponsor Alain Paul stellte heraus: „Die Baumschulen liefern Saatgut von gesunden, heimischen sowie qualitativ hochwertigen Mutterbeständen aus vergleichbaren Klimazonen. Die Samen sind in den Forstbaumschulen zu dreijährigen Pflanzen herangezogen worden, die wir hier nun ins Erdreich setzen.“

„Wir haben durch das Orkantief Friederike den größten Teil der Fichtenbestände verloren. Mit dieser Aktion leiten wir den Neustart ein. Mit den neuen Mischwaldformen soll diese Fläche wieder aufgeforstet werden“, betonte Bürgermeister Hubertus Grimm. „Wir haben heute ein Zeichen gesetzt“, war nicht nur Sophia Winter aus der Klasse sechs stolz.