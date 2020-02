Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erfuhren dabei von Dr. Tim Ostermann, Mitglied des Deutschen Bundestages von 2013 bis 2017, viel Wissenswertes zum Thema der (inneren und äußeren) Sicherheit. So referierte der ehemalige Bundestagsabgeordnete Ostermann über die Bedrohungen von „damals“ und „heute“, die Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der NATO und in der EU sowie über die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland.

Das Organisationsteam um Ulrich Wille, Leiter der Volkshochschule Beverungen, und Christopher Knop, Lehrer am Städtischen Gymnasium Beverungen, waren infolgedessen zum Abschluss der 90-minütigen Veranstaltung voll des Lobes und bekräftigten die gemeinsame Zusammenarbeit für die kommenden Jahre. Dr. Tim Ostermann zollte seinerseits eben dieser Zusammenarbeit sowie der gesamten Schülerschaft den größten Respekt: Das Format sei beeindruckend, die Schülerschaft sehr konzentriert bei der Sache gewesen, so Ostermann. Zum Abschluss der Veranstaltung dankte Thorsten Kittel als stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums allen Beteiligten für die durchweg gelungene Veranstaltung.