Von Michael Robrecht

Würgassen (WB). Die Dachdecker Emran Dawodi (23) und Kazim Adel (35) sind für viele Menschen „Helden des Alltags“. Die aus Afghanistan stammenden und seit 2016 in Bad Karlshafen wohnenden Männer haben sich ein Herz gefasst und die in den Hannoverschen Klippen fest sitzende Ziege vor dem sicheren Tod bewahrt (Bericht am Donnerstag). Die beiden haben seit Bekanntwerden ihrer tollkühnen und nicht ungefährlichen Rettungsaktion 70 Meter über der Weser viel Lob bekommen: persönlich, per Handy-Nachricht, auf der WESTFALEN-BLATT-Internetseite und in den sozialen Medien. Auch bei ihrem Chef, Dachdeckermeister Bernd Berger in Karlshafen, rufen viele Menschen an. Die Medien geben sich die Klinke in die Hand. Die weiße Ziege macht inzwischen bundesweit Schlagzeilen.