Einen Meter hoch hat der Schlamm im Regenüberlaufbecken an der Pumpstation gestanden. Zum Absaugen war der Dreck zu fest, also mussten Minibagger und Radlader in das Becken hinunter gelassen werden – eine teure und aufwendige Aktion. Foto: Abwasserwerk

Von Alexandra Rüther

Beverungen-Amelunxen (WB). Die Feuerwehr des Ortes Amelunxen ist an diesem Samstag unterwegs, um die verbliebenen Schlammreste des letzten Starkregenereignisses im Oktober zu beseitigen. „Wir wollen das Dorf wieder sauber kriegen“, sagt Bezirksausschussvorsitzender Wolfram Rode.

Bürgermeister Hubertus Grimm als Dienstherr der Feuerwehr habe sein Okay gegeben. Die Hochwasserproblematik nach Starkregen ist in Amelunxen nicht neu, regelmäßig läuft die braune Brühe von den angrenzenden Feldern ins Dorf. Die Flurbereinigung in den 1970er Jahren habe bereits negative Folgen gehabt, berichtet Rodes Stellvertreter Günther Humann.

Mais verschlechtert die Situation

Richtig schlimm wurde es aber erst mit dem vermehrten Maisanbau. Gerade im Frühsommer, wenn der Mais im Gegensatz zum Getreide noch sehr klein ist, halten die Pflanzen das Wasser nicht auf. „Seit 2017 haben wir jedes Jahr Probleme“, so Humann – zuletzt im Juni und Oktober 2019.

„Im Juni hatten wir mehr als 30 Liter pro Kubikmeter und im Oktober 48 Liter, davon 20 innerhalb von zehn Minuten“, so Humann, der die Regenmengen in Amelunxen seit Jahrzehnten notiert.

Bezirksausschussvorsitzender Wolfram Rode (rechts) und sein Stellvertreter Günther Humann wünschen sich eine Lösung in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Landwirten. Foto: Alexandra Rüther Bezirksausschussvorsitzender Wolfram Rode (rechts) und sein Stellvertreter Günther Humann wünschen sich eine Lösung in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Landwirten. Foto: Alexandra Rüther

Von den Schlammfluten im Oktober war auch das Regenüberlaufbecken des Ortes betroffen. „Einen Meter dick war der Schlamm im Becken“, so Frank Matthias, Leiter des Abwasserwerkes der Stadt. Der Schlamm sollte im Januar zunächst abgesaugt werden, saß aber viel zu fest.

Daraufhin setzte ein großer Bagger einen Minibagger und einen Radlader in das Becken, um es von dem Dreck zu befreien. „Selbst das Schlammschild war verbogen, so fest war das Material“, so Matthias. Anschließend wurde der Kanal gespült – eine aufwendige und teure Aktion.

„Die Rechnung liegt uns noch nicht vor, aber wir rechnen mit bis zu 10.000 Euro, vielleicht sogar noch mehr.“ Das Abwasserwerk ist ebenso Betroffener der Ereignisse wie die Amelunxener Bürger. „Von daher ist es natürlich auch in unserem Interesse, dass man an den Anfang, sprich die Landwirte geht.“ Mit denen ist man seitens der Stadt inzwischen in intensiven Gesprächen.

Arbeiten am Kastendurchlass verzögern sich

Uwe Lippenmeyer, stellvertretender Bauabteilungsleiter in der Beverunger Verwaltung, erklärt die Ausgangslage in dem Nethedorf. Zum einen sei da der Bereich des Amelunxenbaches – sprich der gesamte Teil, der von Drenke runter kommt.

Neuralgischer Punkt in Amelunxen: Die Bahnunterführung aus Richtung Drenke kommend mit dem Durchlass im Vordergrund, der völlig verschlammt ist. Foto: Alexandra Rüther Neuralgischer Punkt in Amelunxen: Die Bahnunterführung aus Richtung Drenke kommend mit dem Durchlass im Vordergrund, der völlig verschlammt ist. Foto: Alexandra Rüther

Das Wasser fließt parallel zur Landstraße bis zur Bahnunterführung, dann nach links Richtung Nethe und parallel einer landwirtschaftlichen Fläche mit Blühstreifen. „Der Kastendurchlass am Bahnübergang ist ein neuralgischer Punkt“, so Lippenmeyer.

Im Dezember sei eine Firma damit beauftragt worden, den Durchlass freizuräumen und zu spülen. Bisher habe die Witterung die Arbeiten aber nicht zugelassen. Das gleiche treffe auf den Graben zu, der an dem Blühstreifen entlang führe.

Nur bis Ende März dürfe der befahren werden, dann erst wieder im August. „Das werden wir also im Frühjahr höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen“, so Lippenmeyer. Auf jeden Fall werde aber der Amelunxenbach entlang der Drenker Straße ausgebaggert und der Durchlass an der Bahnunterführung.

Fehlender Randstreifen sorgt für Ärger

Der zweite prekäre Bereich sei der Abgunstweg. Hier landet der Schlamm von den Feldern oberhalb der Bahnlinie. „Hier haben wir besonders Probleme mit einem Flurstück, auf dem direkt bis zum Rand geackert wird.“

Man stehe in Verhandlungen mit dem Nutzer der Fläche, der in Aussicht gestellt habe, nach der nächsten Ernte einen Randstreifen stehen zu lassen. „Wir haben die Hoffnung, dass wir mit den Landwirten eine Lösung finden, die den Schlamm so gut es geht zurückhält“, sagt Lippenmeyer.

Letztes Konzept wurde nicht umgesetzt

In der Vergangenheit hat es schon einmal ein Hochwasserschutzkonzept für Amelunxen gegeben. Es wurde in den 1990er Jahren erstellt und beinhaltete unter anderem eine teilweise Verrohrung und Aufweitung eines Kanals sowie das Anlegen eines Parallelkanals. Planfestgestellt wurde es 2001. Kalkuliert wurden Kosten in Höhe von 2,6 Millionen D-Mark.

Für die Stadt damals zu viel Geld, Fördermittel gab es nicht. Die Planfeststellung ist zweimal verlängert worden, aber Fördergelder waren auch in den nächsten zehn Jahren nicht in Sicht, und so ist im Jahr 2011 die rechtliche Wirkung verloren gegangen. Man müsste also eine neue Planung aufstellen.

Jetzt wird erst einmal sauber gemacht – in der Hoffnung, dass der Schlamm Amelunxen in diesem Jahr verschont.