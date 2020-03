In einer emotionalen Abschiedsrede bedankte sich Willi Nolte bei allen Mitgliedern für die großartige Zusammenarbeit in den vergangenen 40 Jahren. Mit Tränen in den Augen dankte er auch seiner Frau Ursula für den Rückhalt – ohne sie hätte er die Vorstandsarbeit nicht meistern können. Maik Gehrmann (bisher zweiter Vorsitzender) bedankte sich „für die sagenhafte Arbeit, die Willi geleistet hat“. „Kolping ist Willi“, sagte er – um sich sofort zu verbessern und zu sagen: „Nein, Willi ist Kolping.“ Auch er dankte Ursula Nolte für ihr großes Engagement und überreichte ihr einen Blumenstrauß.

Herzblut und Engagement

Der Wahlleiter Fritz Frischemeyer appellierte vor der Wahl an den zukünftigen Vorstand, genau so viel Herzblut und Engagement in die Arbeit der Kolpingsfamilie zu stecken. Damit sich diese Arbeit lohne, sollten die Mitglieder zu den angebotenen Veranstaltungen zahlreich erscheinen und auch Einladungen für Nichtmitglieder aussprechen. „Nur so können wir zeigen, dass Kolping lebt“, sagte Fritz Frischemeyer.

Maik Gehrmann als neuer Vorsitzender der Kolpingfamilie wird künftig vom neuen Vize Thorsten Wehrmann unterstützt. Weiterhin wurden Thomas Nolte, Manuel Benkel, Simone Menger und Sylivia Rochell als Beisitzer gewählt, Marianne Gehrmann als Schriftführerin, Marie-Theres Dierkes als Kassenwartin sowie Anna Gehrmann und Lucas Menger als Jugendvertreter.

Vorstand verjüngt

Ganz nach dem Wunsch Willi Noltes „Jetzt müssen Jüngere ran“, hat sich der Vorstand um einiges verjüngt. „Willi Nolte verlässt die Brücke, geht aber nicht von Bord. Er wird die Vorstandsarbeit weiter als Fahrtenleiter, Wanderwart und Gratulant unterstützen und somit hoffentlich der Kolpingsfamilie noch viele Jahre erhalten bleiben“, so Maik Gehrmann.

Die Kolpingfamilie konnte im Jahr 2019 auf 35 Veranstaltungen, in den unterschiedlichsten Themenbereichen, zurückblicken. Es gab Arztvorträge, Wanderungen und Feste, bei denen die Gemeinschaft und der Zusammenhalt der Kolpingfamilie immer wieder neu gefeiert wurde. Fünf neue Mitglieder sind der Kolpingsfamilie beigetreten.

Die Trainerin Anna Gehrmann gab einen Rückblick auf die vergangene Karnevalssession der Tanzzwerge und des Tanzmariechens Mette Ansorge. Jana Menger stellte, in Vertretung für ihre Mutter Simone Menger, einen kurzen Bericht der Tanzgarde vor. Besonders betonte sie den guten Zusammenhalt und den großen Spaß, den die Gruppe habe. Beide Gruppen sind auf der Suche nach weiteren tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen.