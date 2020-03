Beverungen-Würgassen (WB). Die Stadt Beverungen hat sich am Freitagvormittag dazu entschlossen, die geplante Bürgerversammlung am Mittwoch, 18. März, in der Stadthalle Beverungen aufgrund der sich dramatisch entwickelnden Ereignisse in der Corona-Krise und der ausgesprochenen Empfehlungen der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts abzusagen. Das hat Bürgermeister Hubertus Grimm bekanntgegeben.