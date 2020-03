Beverungen/Höxter (WB/rob). Die Weser hat am Wochenende an der Fünfmetermarke gerüttelt. Seit Sonntagmorgen sind die Pegelstände aber wieder leicht rückläufig.

Weser-Hochwasser steigt: Fünf-Meter-Grenze erreicht Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Die Weser stieg über Tage stark an. Weniger, weil es im Kreis Höxter so heftig geregnet hatte, sondern weil über die Zuflüsse Fulda, Werra und Diemel reichlich Wasser angeflossen kam. Der Weserfußweg und der Weserradweg am Bahndamm in Höxter wurden überschwemmt.

Auch in Beverungen und anderen Weseranrainern flutete das Hochwasser den belebten Radweg, Wiesen und Wege. Zu Schäden kam es nicht. Erst bei einem weiteren Ansteigen des Wassers sind Weseranrainer wie Herstelle oder Lüchtringen erste Kandidaten für Fluten in den Dorfstraßen.