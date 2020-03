Beverungen/Berlin (WB). Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase (Beverungen) ist in Quarantäne. Grund ist offenbar die Infektion des Bewerbers um den Parteivorsitz Friedrich Merz .

Bei Facebook schreibt Haase: “Liebe Freunde! Als Politiker habe ich viel Kontakt zu Menschen. Was ich an meinem Beruf am meisten mag, fällt nun für mich erst einmal weg. Nachdem Friedrich Merz positiv auf Corona getestet wurde und ich erst letzten Donnerstag noch Kontakt zu ihm hatte, stehe ich nun unter häuslicher Quarantäne, um niemanden unnötig zu gefährden. Mir geht es gut - und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund!”