Von Michael Robrecht

Beverungen/Würgassen (WB). Die Skywalk-Ziege braucht den großen Auftritt: Die bekannte weiße Geiß lag jetzt erneut drei Tage auf der gefährlichen Klippe am Weser-Skywalk in Würgassen und hat für Aufsehen gesorgt. Diesmal gab es kein tagelanges Tierdrama. Dachdecker Emran D. aus Bad Karlshafen sah die Fotos auf der WESTFALEN-BLATT-Facebook-Seite und rückte am Sonntagnachmittag spontan wie vor einigen Wochen zu den Hannoverschen Klippen aus. Er brauchte in den Felsen diesmal kein Seil, sondern "seine Ziege" flüchtete über die steilen Steine zurück in den Wald.

Die Ziege vom Weser-Skywalk in Würgassen muss ein PR-Profi sein! Genau in das mediale Loch, wenn 90 Prozent der Nachrichten zurecht vom Kampf gegen das Coronavirus dominiert werden und die Schlagzeilen über das geplante Atommülllager Würgassen auch schon wieder abebben, da plant die dreiste Hippe ihren nächsten großen Auftritt. Tierfreunde haben die Ziege am vergangenen Wochenende tiefenentspannt auf einer engen Felsspalte nicht weit von jenem gefährlichen Klippen-Plateau fotografiert, wo sie Ende Februar bereits ein bundesweit von Radio, Fernsehen und Zeitungen viel beachtetes Rettungsdrama ausgelöst hat - viele erinnern sich noch. „Ist die lebensmüde?“ oder „Der Täter kehrt wohl immer an den Tatort zurück“ mag so mancher Passant gedacht haben als er die weiße Geiß wie einen Alpen-Steinbock in den Hannoverschen Klippen am Dreiländereck herumkraxeln sah. Ob das gut geht? Beim letzten Mal wäre sie fast gestorben.

Tierfreund Jürgen Bunk berichtete dem WESTFALEN-BLATT, dass er die prominente Ziege vor ein paar Tagen in sicherer Entfernung beim Dorf Würgassen fotografiert habe, sie jetzt aber wohl seit dem Freitagnachmittag wieder an den 70 Meter über der Weser liegenden gefährlichen „Felsen-Tatort“ zurückgelaufen sei. Dass die beiden aus Afghanistan stammenden und klettersicheren Karlshafener Dachdecker, Kazim Adeli und Emran Dawodi, ein zweites Mal das waghalsige Tier aus einer möglicherweise aussichtslosen Situation auf dem Felsvorsprung mit exklusivem Weser- und Ex-Kernkraftwerk-Blick retten, das war überhaupt nicht abgemacht. Der weiße Vierbeiner schien sich einen besseren Ausguck, diesmal mehr an der etwas zugänglicheren Seite des Steilhangs, gewählt zu haben. Das zeigen die Fotos von Jürgen Bunk vom Wochenende.

Dachdecker Emran D. sah die Bilder am Sonntagmittag auf der WB-Seite im Internet und wollte "seine" Ziege sofort ein zweites Mal "retten". Das gelang. Von Emrans D.'s nicht ungefährlichem Einsatz in den Felsen gibt es ein Video (www.badkarlshafen-forum.de), das am frühen Sonntagabend im Netz veröffentlicht wurde. Ob das die letzte Episode dieser skurrilen Ziegen-Geschichte ist?