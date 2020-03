Borgentreich/Beverungen (WB). Die Pläne am Standort Würgassen, ein zentrales Bereitstellungslager für Atommüll einzurichten, treffen auch bei der Bürgerinitiative „Lebenswertes Bördeland und Diemeltal“ auf Widerstand.

„Wir kämpfen seit 30 Jahren für eine lebenswerte Region und unterstützen die Initiativen gegen das neu geplante Bereitstellungslager in Würgassen “, unterstreicht der Körbecker Milchbauer Josef Jacobi vom BI-Vorstand.

Urgestein aus Körbecke

Der 74-Jährige aus Körbecke ist ein „Urgestein“ der Anti-AKW-Bewegung. Bei großen Veranstaltungen in Brokdorf, Wackersdorf, Gorleben, Wethen, Hannover und in Würgassen war er dabei. Zu zahlreichen Demonstrationen ist er mit seinem Trecker von Körbecke nach Würgassen aufgebrochen, um gegen das Atomkraftwerk zu protestieren. Und Josef Jacobi hat eine klare Position: „Wir sind immer gegen Atomkraftwerke gewesen, weil es zu gefährlich ist. Wir haben uns für die Abschaltung der Meiler eingesetzt. Was da nun gemacht wird, ist nicht richtig. Das ist schlechte Informationspolitik.“

„Schacht Konrad ist nach heutiger Rechtslage nicht genehmigungsfähig und jetzt wird versucht, uns ein möglicherweise ewiges Zwischenlager vorzusetzen“, befürchtet Josef Jacobi. „Dann soll man das auch so sagen“. Er hält die Konzeption mit Würgassen als Logistikdrehscheibe für radioaktive Abfälle für falsch. Wenn radioaktiver Müll entsteht, müsse er nicht nach Würgassen geliefert werden. Er soll da behandelt und zwischengelagert werden, wo er entsteht. Die Informationspolitik der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) müsse sich verbessern. Ein offener Umgang mit dem Problem und den Politikern sei notwendig, unterstreicht Josef Jacobi.

Aufbereitung in Wethen

Erste Berührung mit dem Thema Atomenergie hatte Josef Jacobi bereits Ende der 1960er Jahre. Alfred Dregger, hessischer Bundestagsabgeordneter der CDU, absolvierte damals einen Wahlkampfauftritt in der Warburger Stadthalle. Das AKW Würgassen war noch in Bau. Das war eine andere Zeit, erinnert sich der Körbecker Biobauer. „Es wurde gesagt, jetzt beginnt das Atomzeitalter, aber damals waren auch die ersten kritischen Stimmen zu hören.“

Die Anti-Atomkraftbewegung hatte in den Folgejahren großen Zulauf und Anfang der 1980er Jahre wurde in Wethen (Waldeck) vor den Toren des Kreises Höxter erfolgreich eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll verhindert. Im Juni 1981 versammelten sich dazu 3000 Menschen aus der Region, davon 500 Landwirte mit ihren Treckern, zu einem lautstarken Protest. Josef Jacobi war mit dem Trecker dabei.

Tschernobyl verstrahlt alles

Auch die Tage nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl im April 1986 sind ihm noch sehr präsent: „Wir durften unser eigenes Futter nicht mehr verfüttern und haben es dem Atomkraftwerk in Würgassen vor die Tür gekippt.“ Strommasten am Atomkraftwerk Würgassen wurden von der Organisation „Robin Wood“ für acht Tage besetzt. „Wir sind dann mit 20 Treckern von Körbecke, Borgentreich und Haarbrück dort hingefahren, um sie zu unterstützen.“

Die Weihnachtstage 1987 sind ihm ebenfalls gut noch in Erinnerung. Es gab damals einen Skandal, als atomare Abfälle aus Würgassen von der Firma Transnuklear illegal nach Belgien geliefert wurden. „Wir haben daraufhin drei Tage das Haupttor am AKW Würgassen blockiert.“ Bei einer weiteren Aktion wurde mit einem Presslufthammer am Haupttor das AKW Würgassen „symbolisch“ abgerissen.

Nach heftigem Widerstand und wiederholten Sicherheitsmängeln wurde das AKW Würgassen 1997 stillgelegt. Im Jahr 1997 begann auch der Rückbau und das Ziel der „grünen Wiese“ wurde versprochen. Dieses Ziel hält Josef Jacobi für richtig und unterstützt es weiterhin.

BI will sich positionieren

In der Bürgerinitiative „Lebenswertes Bördeland & Diemeltal“ sind Personen engagiert, die sich mit dem Thema Atomenergie seit vielen Jahren kritisch befassen. Die Bürgerinitiative Bördeland und Diemeltal wird die geplanten Maßnahmen in Würgassen daher aufmerksam begleiten. Durch das Coronavirus kann eine Vorstandsversammlung der BI derzeit nicht stattfinden. Auf der kommenden Versammlung wird sich die BI mit dem Thema „Atommüll- Zwischenlager Würgassen“ befassen und der Vorstand Position dazu beziehen.