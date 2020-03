Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). 16.30 Uhr, Würgassen Siedlung. Andreas und Karin Glänzer kommen mit ihrem Imbisswagen im Weserdorf an. Mit einer lauten Klingel machen sie auf sich aufmerksam. „Wir sind regelmäßig in verschiedenen Ortschaften anzutreffen“, sagt Andreas Glänzer. Auch er beteiligt sich an der Aktion „Beverungen bringt’s“ von Beverungen Marketing.

Auf der Internetseite des Vereins und der Facebook- Seite der Stadt Beverungen sind Abhol- und Bringdienste von lokalen Einzelhändlern und Gastronomen gebündelt. Die Liste wird ständig erweitert. Die Glänzers sind bekannt in Würgassen, sie kommen jeden Mittwoch am frühen Abend. Vormittags steht der Imbisswagen eigentlich auf dem Wochenmarkt in Höxter. „Den haben wir jetzt komplett eingestellt, weil der Umsatz die Kosten einfach nicht mehr deckt“, so Glänzer. „Die Leute bleiben zuhause und das ist ja auch gut so.“

Einmal die Woche ist Glänzer in Boffzen – bei der Firma Noelle und von Campe Glashütte. „Die Leute dort sind sehr vernünftig. Wir stellen jetzt mehr Tische auf als sonst, dann funktioniert das.“ Auch den Beverunger Wochenmarkt am Freitag will Glänzer weiter anfahren. „Letzte Woche hat das gut funktioniert, die Leute sind in Etappen gekommen. Es waren allerdings die Hälfte weniger als sonst.“ Seine Touren über die Dörfer will Andreas Glänzer weiter fahren, allerdings ausschließlich mit seiner Frau.

Pommes, Mayo und Wurst

Die Aushilfen bleiben zunächst daheim. Ein großes Schild am Verkaufstresen weist die Kunden darauf hin, Abstand zu halten. Und das funktioniert. Zwar kommt an der ersten und zweiten Station in Würgassen niemand aus dem Haus. In der nächsten Straße aber winken dann schon von weitem zwei Mädchen am Straßenrand.

Jessica (9) und Vanessa (6) sind die Vorhut, Mama Katrin Daniel kommt mit dem ein Jahr alten Luca auf dem Arm hinterher. Einmal in der Woche bleibt bei ihr die Küche kalt. „Das ist für uns eine schöne Abwechslung“, sagt Katrin Daniel. „Die Kinder hören die Klingel schon von weitem.“

Und neben Pommes, Mayo und Wurst gibt es einen netten Plausch obendrauf. „So ein bisschen Kontakt nach draußen“ findet auch Hedwig Hartmann ein paar Straßen weiter gerade in der jetzigen Zeit etwas ganz Besonderes. Und auch die Familien Tesmer und Geringswald finden es toll, dass Familie Glänzer ihr Angebot in dieser Situation aufrechterhält. „Weil wir es auch gewöhnt sind.“ Gewohnheit bringt auch ein Stück Sicherheit.

Rollende Imbissbude

Das merkt Andreas Glänzer in diesen Tagen. „Ich sehe mich hier ein bisschen in der Pflicht, unsere Kunden weiter zu bedienen und auch ein wenig bei Stimmung zu halten. Wir sitzen ja selber von Sonntag bis Dienstag zuhause. Dass da manchem irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, kann ich mir schon vorstellen.“ Und so macht er sich von Würgassen aus auf den Weg nach Derental und Meinbrexen. Die Zeiten und Ortschaften, in denen er unterwegs ist, sind wie gesagt „online“ bei Beverungen Marketing und auf der Facebookseite der Stadt Beverungen nachzulesen, wie viele andere Angebote auch. Glänzer wird mit seiner rollenden Imbissbude also weiter über die Dörfer fahren - auch wenn jetzt die ein oder andere Haustür zubleibt.