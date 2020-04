Mit einem blauen Fiat 500 (Symbolwerksfoto) ist der Fahrer in Beverungen auf einem Bürgersteig aufgefallen und hat Menschen gefährdet. Foto: dpa

Beverungen (WB). Mit quietschenden Reifen auf dem Bürgersteig: Wer macht soetwas? Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei Höxter in einem Fall, der sich am Mittwochnachmittag in Beverungen abgespielt hat.