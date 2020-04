Beverungen-Dalhausen (WB). Die Polizei Höxter hat die Ursache für den Wohnhausbrand in Dalhausen am Donnerstag bekannt gegeben. Nach Erkenntnissen der Brandermittler hatte man mit einem Gasbrenner Unkraut auf dem Grundstück vernichten wollen. Dabei war eine Hecke an dem Mehrfamilienhaus in Brand geraten.