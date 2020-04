Handtücher und Desinfektionsmittel – Gabi Jilg, Inhaberin des Friseursalons Trend Hair in Beverungen, packt Ware aus. „Wir gehen jetzt alle in Vorleistung, um unseren Kunden gerecht zu werden, sagt sie. Von Montag, 4. Mai, an dürfen Friseure wieder öffnen. Foto: Alexandra Rüther