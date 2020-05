Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). ​ Seit mehr als zwei Jahren wird an ihr gebaut – jetzt ist der mit Spannung erwartete Augenblick da: Die neue Weserbrücke setzt sich am Donnerstagmorgen in Bewegung. Sie macht sich auf den Weg in ihre endgültige Position. Und es läuft im wahrsten Sinne des Wortes wie geschmiert. Um 11 Uhr sind bereits acht Meter Verschubweg zurückgelegt.