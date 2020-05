Teilnehmen können alle Schulformen der Sekundarstufe I und II.

Der Wahlpflicht-Kurs „Darstellen und Gestalten” des Jahrgangs 10 der Sekundarschule Beverungen unter der Leitung von Melanie Bender-Reinders entschied sich im vergangenen Schulhalbjahr spontan – erstmalig für die Schule – daran teilzunehmen. „Umso schöner war es, als wir im Februar erfuhren, dass wir in unserer Kategorie (Foto/Sek I) den ersten Platz gemacht haben“ , berichtet die Lehrerin jetzt. Obwohl es sich „nur um ein Foto” gehandelt habe, sei der Weg dorthin arbeitsreich gewesen.

Nach Unterrichtsgesprächen über die EU, ihre Aufgaben und die damals aktuellen Probleme, besonders den Brexit und dessen mögliche Folgen, äußerten die Schülerinnen und Schüler ihre Wunschvorstellung, dass die einzelnen Länder der EU „zusammenhalten” sollten.

Karte bemalt

Nachdem mittlerweile alle Klassenräume der Sekundarschule mit Whiteboards ausgestattet worden waren, wurden die alten Landkarten überflüssig. In den Restbeständen fand sich noch eine alte Europakarte, die dann vom Kurs bemalt wurde: alle Länder der EU wurden in „Europablau” angemalt, um die Einigkeit optisch zu betonen. Lediglich Großbritannien wurde gestreift dargestellt, da man ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig wusste, ob der Brexit stattfinden würde oder nicht.

Bei den weiteren Überlegungen für das Foto kamen die Schüler dann auf das Wortspiel „zusammenhalten – zusammen halten“. Dementsprechend fertigten sie Spruchbänder an. Nach dem ersten Fototermin, der noch auf dem Schulhof stattgefunden hatte, waren alle mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. So kam die Gruppe auf die Idee, blaue Turnmatten als „Hintergrund“ zu verwenden.

Große Hilfsbereitschaft

„Besonders schön ist es, dass man stets auf die Hilfsbereitschaft von Kollegen, Mitschülern und Mitarbeitern zählen kann“, sagt Melanie Bender-Reinders, denn: „Beim nächsten Versuch, eine Woche vor dem Abgabetermin, waren einige Schüler krank. Also baten wir andere Mitschüler, uns beim Halten der Karte zu helfen. Dies erklärt, warum die Personen auf dem Bild nicht alle identisch sind mit den Kursteilnehmern. Was die Pixel-Vorgabe in den Wettbewerbsunterlagen vorgab, konnte uns Kollegin Angela Roxel erklären. Und auch Stefan Robrecht, Hausmeister am Gymnasium, hat uns geholfen.“

Traurig sei nur, dass die geplante Fahrt nach Düsseldorf ins Ministerium zur Preisverleihung wegen der Corona-Krise nicht stattfinden konnte. Auch die Verwendung der gewonnenen 750 Euro für den Kurs sei noch nicht geklärt – die beteiligten Schüler verlassen die Schule nach dem Sommer.