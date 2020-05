Ein junger Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Beverungen (WB). Mit schweren Verletzungen ist ein 16-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden – er war auf der B 241 bei Beverungen mit seinem Leichtkraftrad auf einen haltenden Lastwagen aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr auf der Dalhauser Straße hinter dem Ortsausgang Beverungen in Fahrtrichtung Borgentreich. Um nach links auf ein Grundstück abzubiegen, bremste ein VW und hielt an. Ein dahinter fahrender Lastwagen stoppte ebenfalls. Das bemerkte der hinter diesem befindliche Motorradfahrer allerdings nicht rechtzeitig.

Aufprall am Heck

Der 16-Jährige auf dem Leichtkraftrad bremste noch kurz, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er gegen das Heck des Lastwagens prallte. Während am Lastwagen kaum sichtbare Unfallspuren zu erkennen waren, wurde das Leichtkraftrad beschädigt. Beim Sturz zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf der B 241 wurde während der Bergung und Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.