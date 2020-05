Von Ralf Brakemeier

Holzminden/Würgassen (WB). Der Landkreis Holzminden lehnt die Errichtung eines Logistikzentrums für schwach-und mittelradioaktiven Atommüll in Würgassen entschieden ab. „Wir fordern den sofortigen Stopp aller vorbereitenden Maßnahmen“, so der Wortlaut einer Resolution, die am Montagabend im Kreistag Holzminden verabschiedet wurde. „Dies ist ein guter Tag für die Gegner des Lagers“, kommentiert Dirk Wilhelm, Sprecher der Bürgerinitiative „gegen atomaren Dreck im Dreiländereck“ diese Entscheidung des niedersächsischen Nachbarkreises. Wilhelm sieht in der Resolution ein klares Zeichen des Widerstands aus der Region und hofft auf ein ähnliches auch aus der nächsten Sitzung des Kreistages Höxter am 25. Juni.