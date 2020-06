Von Alexandra Rüther

Weil nach Bekanntwerden der Pläne, in Würgassen ein Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktiven Müll zu bauen, aufgrund der Corona-Pandemie keine Informationsveranstaltung stattfinden konnte, hat die BGZ auf ihrer Internetseite bereits ein Forum eingerichtet, in dem mittlerweile mehr als 130 Fragen gestellt und beantwortet wurden. In dem Livestream kündigte BGZ-Geschäftsführer Dr. Ewold Seeba an, in den nächsten Wochen auch in verschiedenen Ratssitzungen anwesend zu sein, um vor Ort zu informieren – unter anderem in Beverungen am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle.

Die Kritik an schlechter Informationspolitik und mangelnder Transparenz kann der Geschäftsführer nicht nachvollziehen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens Anfang März habe man die Öffentlichkeit sofort über die Pläne unterrichtet. „Natürlich hat uns Corona dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die öffentliche Informationsveranstaltung anging“, so Seeba. Denn dass die Pläne Fragen hervorrufen, Kritik, Sorgen und Ängste, das könne er verstehen. „Wir nehmen das auch sehr ernst und lernen aus den Fragen. Gleichwohl will ich aber betonen, dass wir noch ganz am Anfang stehen.“ Mit dem Start eines Genehmigungsverfahrens sei frühestens in einem Jahr zu rechnen.

Das Logistikzentrum mit einem Investitionsvolumen von 450 Millionen Euro soll 2027 zeitgleich mit dem Endlager Schacht Konrad für die Dauer von 30 Jahren in Betrieb gehen, etwa 100 Arbeitsplätze sollen vor Ort entstehen. Warum Würgassen am Ende des Auswahlverfahrens als bester Standort ausgewählt wurde, erläuterte der Bereichsleiter Dr. Heinz-Walter Drotloff anhand einer Präsentation, die ebenfalls im Internet nachzulesen ist. Er ging dabei auf drei Punkte ein, die Kritiker wiederholt aus Ausschlusskriterium für Würgassen aufgeführt hatten: den Hochwasserschutz, die Nähe zur Wohnsiedlung und die Tiefflugzone. Er stellte klar, dass der Standort nicht in einem Überschwemmungsgebiet liegt. Was den Mindestabstand zur Wohnbebauung angeht, so werde der nicht vorgeschrieben. „Entscheidender als der Abstand sind die potenziellen Auswirkungen auf die Bevölkerung“, sagte er. Und hier werde bereits m Zaun der Anlage eine Strahlung herrschen, die im Bereich der normalen Strahlung liege. Auch liege das Gelände nicht in einer Tiefflugzone, wie Kartenmaterial der Bundeswehr beweise.

Was Ausgleichsmaßnahmen vor Ort betrifft, betonte Dr. Seeba mehrfach, „nichts erkaufen zu wollen“. Er könne sich aber vorstellen, mit der Stadt einen Ansiedlungsvertrag zu verhandeln, um einen Ausgleich zu schaffen „für Lasten, die einfach da sind“. Da die BGZ kein gewinnorientiertes Unternehmen ist, muss sie keine Gewerbesteuer zahlen.

Die Aufzeichnung des Streams ist auf der Webseite www.logistikzentrum-konrad.de verfügbar. Auch die Fragen und Antworten im Forum sind hier nachzulesen.