Von Ellen Waldeyer

Beverungen (WB). Das Gymnasium Beverungen führt eine langjährige Tradition mit der Teilnahme am Projekt „Begegnung mit Osteuropa” fort. Den Wettbewerb gibt es schon seit vielen Jahren und seit den 90ern haben auch immer wieder Schüler vom Gymnasium Beverungen erfolgreich daran teilgenommen. In diesem Jahr haben sechs Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 6b und dem Geschichtsleistungskurs der Q1 Siegerpreise mit ihren Projektarbeiten gewonnen.

Grundschule bis zur Oberstufe

Bei dem Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ sollen Kinder und Jugendliche aus NRW mit den osteuropäischen Ländern, die vielen häufig unbekannt und fremd sind, in Kontakt kommen. „Der Blick, der häufig auf den westeuropäischen Ländern wie Frankreich oder Spanien liegt, soll mit diesem Projekt auf den Osten gerichtet werden. Denn dort haben sich viele Teile der deutschen Geschichte abgespielt und wir können dort auch auf eine vielversprechende Zukunft hoffen“, erklärte Schulleiter Benedikt Marpert bei der Preisverleihung.

Von der Grundschule bis zur Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler an einzelnen Projekten für ihre jeweiligen Altersklassen teilnehmen. Dabei sind die Möglichkeiten, die Länder zu erkunden, breit gefächert, da die Projekte in den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Geografie, Politik/Wirtschaft und Geschichte angeboten werden.

Der Wettbewerb, bei dem jährlich insgesamt rund 30.000 Arbeiten eingesendet werden, betrifft aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen aus NRW, sondern auch Schülerinnen und Schüler aus den osteuropäischen Ländern mit Deutschunterricht. Die Schüler kooperieren bei ihren Projekten, kommunizieren per Mail miteinander und lernen Gleichaltrige kennen.

Kreative Arbeiten

Am Gymnasium Beverungen können sich auch in diesem Jahr wieder mehrere Schüler über Siegerpreise für ihre kreativen Arbeiten freuen.

Marie Wiedemeyer aus der Klasse 6b hat sich in einer Einzelarbeit mit dem Thema „Flaschenpost am Ostseeufer“ beschäftigt und sich eine kleine Geschichte ausgedacht, wie ein junges Mädchen an der deutschen Ostseeküste eine magische Flaschenpost eines Mädchens aus Dänemark findet. Dabei hat sie die Flaschenpost gestaltet, den Brief geschrieben und eine stimmige Geschichte um das Geschehen entwickelt. Ihr habe die Arbeit Spaß gemacht und sie wolle auch in diesem Jahr wieder an dem Wettbewerb teilnehmen.

Beverunger Postkarten

Eine Kooperationsarbeit mit zwei Schülerinnen aus dem Gymnasium in Malacky im Westen der Slowakei haben Ena Konze, Jette Meibom, Alexander Wilhelm, Noumidia Zina und Julia Söder aus dem Geschichtsleistungskurs der Q1 gestartet. Das Thema ihrer umfangreichen Arbeit lautet „Die ‚goldenen Zwanziger‘ oder Prostkarten erzählen Geschichte(n)“. Dabei suchten die Jugendlichen in den Archiven nach alten Motiven und Fotos, die damals die Beverunger Postkarten zierten. Sie verglichen die alten Karten mit denen von heute und stießen dabei immer wieder auf Veränderungen im Lauf der Zeit. „Mich hat es zum Beispiel gewundert, dass die Leute früher noch auf der Weser Schlittschuh fahren konnten. Das ist heute durch den Klimawandel ja unmöglich geworden, die Weser friert nicht mehr zu“, sagt Julia Söder. Bei dem Vergleich zwischen früher und heute sollten sie aber nicht nur ihre eigene Heimat in den Blick nehmen, sondern auch auf die slowakische Region schauen. Von den Schülerinnen aus Malacky kamen Schuhkartons und Ölflaschen, in die slowakische Postkarten ihrer Heimat aufwendig und kreativ eingearbeitet wurden. Die Schüler erarbeiteten auch einen fiktiven Briefwechsel junger und älterer Generationen miteinander.

Lehrer mit Slowakei-Bezug

Bei beiden Projekten stand Christoph Reichardt den Schülern zur Seite. Der Kontakt zu dem slowakischen Gymnasium ist durch ihn entstanden und somit die Kooperationsarbeit der Q1-Schüler erst möglich geworden. Von 2009 bis 2016 arbeitete Christoph Reichardt an der Schule in der Slowakei und pflegt seitdem die Kontakte. Er setzt sich gern für „Begegnung mit Osteuropa“ ein und freut sich immer wieder für seine ehrgeizigen Schüler, dass sie häufig so gut beim Wettbewerb abschneiden und Preisgelder gewinnen. „Das ist ein Projekt, an dem wir auch in Zukunft noch teilnehmen möchten – und hoffentlich auch weiterhin so erfolgreich“, sagt der Geschichtslehrer.