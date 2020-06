Dennoch zog er eine positive Bilanz der Arbeit in den vergangenen Wochen und auch Jahren. In den zurückliegenden sechs Jahren habe der SPD-Ortsverein die Kommunalpolitik in Beverungen nicht nur mitgestaltet, sondern ihr in vielfacher Hinsicht seinen Stempel aufgedrückt. „In der Kommunalpolitik ist man in erster Linie von der Motivation geleitet, seine Heimatgemeinde weiter voranzubringen“, erklärt Rebekka Dierkes, Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Beverungen. „Auch in Zukunft möchten wir nicht nachlassen, sondern weiter mitgestalten, mitsprechen und mitbestimmen, wenn es um kommunalpolitische Themen geht“, so Dierkes weiter.

Erfahrene Mitglieder und neue Gesichter

Das funktioniere allerdings nur mit einer schlagkräftigen Mannschaft. Der SPD-Ortsverein schicke daher Personen ins Rennen, die den unterschiedlichsten Berufsgruppen angehören und alle Altersschichten abdecken. Dabei setze man auf erfahrene Ratsmitglieder und neue Leute. „Besonders stolz sind wir darauf, mit Tim Vollert und Nazan Saglam junges und frisches Blut in die Politik zu bekommen“, erläutert Crois.

Das Programm für die Wahlperiode wird von den Kandidatinnen und Kandidaten in den kommenden Wochen erstellt und anschließend den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Schwerpunktthemen, mit denen die SPD punkten will, und die, so sicherte Rolf-Dieter Crois zu, nicht in leeren Worten, sondern in Taten münden sollen, werden unter anderem das geplante Bereitstellungslager in Würgassen, die Umgehungsstraße, die Digitalisierung und die Stadtentwicklung inklusive der Leerstände sein.

SPD setzt auf Hubertus Grimm

Auch über die Position des Bürgermeisters wurde während der Mitgliederversammlung gesprochen. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten schickt die SPD Beverungen nicht ins Rennen. „Wir wussten schon vor sechs Jahren, dass Hubertus Grimm ein guter Bürgermeister für Beverungen ist, andere haben für diese Erkenntnis mehr Zeit benötigt“, betonte Rolf-Dieter Crois. Einstimmig sprach sich die Mitgliederversammlung dafür aus, den amtierenden Bürgermeister auch in der kommenden Ratsperiode zu unterstützen.

„Gemeinsam haben wir viel erreicht, daran wollen und werden wir anknüpfen“, versichert Rebekka Dierkes. Dazu bedürfe es allerdings des Vertrauens der Bevölkerung, die sich, so bittet der SPD-Ortsverein, nicht von den großpolitischen Ereignissen irritieren lassen, sondern die kommunalpolitische Arbeit vor Ort als Maßstab für das Kreuz auf dem Wahlzettel sehen sollte.

Kandidaten im Überblick

Die vollständige Liste der Direktkandidaten: Wahlbezirk 1: Rolf-Dieter Crois; 2: Nazan Saglam; 3: Tim Vollert; 4: Roger van Heynsbergen; 5: Frank Schepke; 6: Heinz Krystofiak; 7: Günter Spieker; 8: Michael Gauding; 9: Markus Bartolles; 10: Petra Pohl; 11: Marita Tegethoff; 12: Uwe Massenberg; 13: Friedhelm Pape; 14: Ingelore Moreau; 15: Rebekka Dierkes. Vertreter sind Dawid Ortmann, Jan Hendrik Gauding, Marcus Müller, Bernd Gocke, Eva Klare-Kurtenbach, Anneliese Bartolles, Daniela Schwiertz, Hans-Josef Vieth und Moritz Disselhoff.