Projekt Begegnung übernimmt OGS

Am Grundschulverbund der Stadt Beverungen wird sowohl am Hauptstandort in Beverungen als auch am Teilstandort in Dalhausen die Offene Ganztagsschule angeboten. Insgesamt werden mehr als 100 Kinder im Offenen Ganztag betreut. Dazu kommen derzeit 59 Kinder in der Maßnahme „Schule von acht bis eins“. Bislang wurde die Höhe der Elternbeiträge von den Betreuungsträgern, den Fördervereinen Beverungen und Dalhausen unterschiedlich festgelegt und eingezogen. Künftig wird er einheitlich bei 35 Euro im Monat liegen.

Grenzen

„Wir sind einfach inzwischen an unsere ehrenamtlichen Grenzen gekommen“, sagt Alfons Böker. Seit acht Jahren ist er Vorsitzender des Beverunger Fördervereins. „Es ist schon außergewöhnlich, dass in Förderverein ein Betreuungsangebot dieser Größenordnung managt“, sagt Bürgermeister Hubertus Grimm. Als Vorsitzender habe Alfons Böker eine enorme Verantwortung getragen. „Das kann man nicht hoch genug anrechnen, und dafür gebührt ihm großer Dank“, so Grimm. Schließlich gehe es da um Größenordnungen von knapp 400.000 Euro im Jahr. „Ich habe das auch immer gerne und mit Herzblut gemacht. Aber es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Arbeit in professionelle Hände zu legen“, sagt Böker.

Auch Schulleiterin Birgit Riepe-Dewender begrüßt die Entscheidung für eine einheitliche Trägerschaft. „Die Betreuungsmaßnahmen laufen in Beverungen schon mehr als zehn Jahre. Und es war absolut legitim, das damals mit dem Förderverein zu leisten. Einige Jahre später kam die OGS dazu, im vergangenen Jahr auch die in Dalhausen. Wir sind seit fünf Jahren ein Grundschulverbund und werden als eine Schule wahrgenommen, die Betreuung aber liegt in den Händen zweier Träger.“ Unterdessen seien die Aufgaben immer umfangreicher geworden. „Was hier ehrenamtlich geleistet wurde, liegt an anderen Schulen schon lange in bezahlten Händen“, sagt sie.

Angebote

Die Verträge zwischen Förderverein und Eltern sind fristgerecht zum 31. Juli gekündigt worden, die Verträge mit den Mitarbeitern laufen aus. „Wir haben natürlich Interesse daran, Mitarbeiter zu übernehmen, denn entsprechende Fachkräfte liegen nicht auf der Straße“, sagt Robert Hartmann. Das werde aber in individuellen Gesprächen geklärt und entschieden. Teamleiterin der Ganztagsbetreuung wird Gabi Menke sein. Seit einem Jahr ist sie bereits in Beverungen dabei. Projekt Begegnung ist mittlerweile an fast 40 Schulen im Dreiländereck tätig. „Beverungen ist davon jetzt der größte Schulstandort“, so Hartmann. Nach den Sommerferien sollen die Kinder in vier festen Gruppen mit jeweils zwei Mitarbeitern betreut werden. „Das Grundangebot bleibt bestehen, aber darüber hinaus wird es mehr und gezieltere Angebote geben, etwa in den Bereichen Kunst und Sport“, erklärt Gabi Menke. „So haben die Kinder einen festen Ansprechpartner , wir als Mitarbeiter sind ein Team, treffen und besprechen uns regelmäßig und können Arbeitskraft und Ressourcen zwischen Beverungen und Dalhausen austauschen.“

Die neuen Verträge (knapp 80 für die OGS und 50 für die kleine Betreuung „von acht bis eins“) seien gerade verschickt worden, so Schulamtsleiter Frank Filmar. Keiner müsse sich Sorgen machen, seinen bisherigen Betreuungsplatz nicht wieder zu bekommen.