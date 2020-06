50 Jahre auf 90 Seiten

„Wir haben im Winter damit begonnen, Daten zusammenzustellen. Nach und nach kamen Ideen dazu und so ist dieser Rückblick entstanden“, sagt Bürgermeister Hubertus Grimm. Neben ihm gehören zum Redaktionsteam Ludger Ernst, Sebastian Ewen, Martin Finke, Dr. Andreas Knoblauch-Flach, Barbara Nolte, Norbert Schröder, Rembert Stiewe, Matthias Wolff und Bärbel Rauscher.

Kraftwerk bringt Geld

Entstanden sei ein Nachschlagewerk, auf das man auch in späteren Jahren zurückgreifen dürfe. So sei das Kernstück des Heftes eine Auflistung der wichtigsten Ereignisse zwischen 1970 und 2020. Angefangen beim Bau des Kernkraftwerkes über den Bau des Schulzentrums, den Absturz eines Düsenflugzeugs in Drenke, die Feuer im Hotel Waldfrieden und in der Stadthalle, den Besuch der Bundeskanzlerin bis zur Einweihung der neuen Weserbrücke, die im Juli ansteht. Interessant: Allein zwischen 1971 und 1979 sind neun Friedhofskapellen gebaut worden. Heute ist deren Unterhaltung ein großes Problem. Zu verdanken hatten die Ortschaften das auch dem Kernkraftwerk Würgassen, das 1971 ans Netz ging.

Bis zu 500 Arbeitnehmer waren dort beschäftigt, hinzu kamen weitere bei Zulieferern, in der Gastronomie und im Einzelhandel. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen durchschnittlich jährlich im Millionenbereich. Hierdurch konnten der Betrieb des Frei- und Hallenbades, der Bau eines neuen Schulzentrums und der Stadthalle mitfinanziert werden. Hinzu kamen Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und eben Friedhofskapellen.

Freibad mit Traglufthalle

Apropos Frei- und Hallenbad. Wohl einmalig in der Region verfügte die Stadt Beverungen über ein Freibad, das im Winter zum Hallenbad wurde. Das Freibad im Bevertrift wurde schon 1965 gebaut. Um auch im Winter nicht auf das Schwimmen verzichten zu müssen, wurde im Februar 1971 über dem Schwimmbecken für 206.000 D-Mark eine Traglufthalle installiert, in der die Luft auf 28 Grad Celsius aufgeheizt wurde. Mehr als 43.000 Besucher in den ersten drei Monaten honorierten diese Idee, die die Stadt bis einschließlich Winter 1978/79 aufrecht erhielt. Aufgrund der sich im Laufe der Ölkrise deutlich verteuerten Ölpreise konnte man sich dies aber nicht mehr leisten.

Weitere Kapitel des Buches sind den Kommunalwahlen, den Finanzen, der Wirtschaft, Schulen und Kindergärten, Bauen und Wohnen, dem Tourismus und dem Forst gewidmet. Hier berichtet Stadtförster Mathias Wolff über die Folgen von Kyrill und Friederike. „Unser Anliegen war es natürlich schon, auf die Schönheiten unserer Stadt hinzuweisen, aber wir wollen auch die Probleme aufzeigen. Und die Waldschäden gehören dazu.“

Ausführlich geht Dr. Andreas Knoblauch-Flach auf die Entwicklung der Kulturgemeinschaft ein. VHS, Feuerwehr und Verwaltung werden ebenso beschrieben. Abgerundet wird das Heft mit Statistik – Zusammensetzung des Rates, Bevölkerungsentwicklung, Schülerzahlen oder Sterbefälle.

Erhältlich ist der Rückblick auf 50 Jahre Großgemeinde in einer Auflage von 250 Stück in den Buchhandlungen „Lesbar“ und Kübler – gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro. Auch auf der Internetseite der Stadt werden die Inhalte eingepflegt.