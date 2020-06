Bereits zum zweiten Mal kommt der Anhänger mit allen Utensilien für einen Gottesdienst zum Einsatz: bepackt mit Biertischgarnituren und allem, was für den Altar benötigt wird.

„Dieses Mal sind es wieder wunderschöne Plätze in unseren Bezirken, an denen wir Gottesdienst gemeinsam feiern wollen“, sagt Pfarrerin Astrid Neumann von der Evangelische Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter, Gemeindebezirk Beverungen.

Anhänger ist gepackt

Geplant sind Freiluftgottesdienste am 5. Juli in Wehrden im Schlosspark, am 12. Juli an der Nethe-Wesermündung am Radweg, am 19. Juli in Beverungen auf den Weserwiesen am Dampferanleger sowie am 26. Juli in Beverungen am Bootshaus und am 2. August in Herstelle am Fähr/ Dampferanleger „An der Bleiche“.

Wegen der Abstandsregeln dürfen auch gern selber Klappstühle mitgebracht werden.

Bei Regen wird der Gottesdienst in die Kirchen der Bezirke vor Ort verlegt.