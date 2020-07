Eigentlich war das Event mit tausenden Fans für den 11. und 12. September geplant. Nun soll das zweitägige Festival in das kommende Jahr verschoben werden, so Organisator Volker Faltin von der Kulturgemeinschaft. “Ich habe bis zuletzt gehofft, dass es 2020 stattfinden kann. Aber weil die Auflagen so hoch sind, ist das Festival nicht durchführbar. Letzte Gespräche mit den Künstlern laufen aber noch“, sagte Faltin um 19.30 Uhr. Beatrice Egli, DJ Ötzi, die Höhner, Wincent Weiss, Lena, Michael Schulte, Lotte und Miu sollten am 11. und 12. September in Beverungen spielen. Die Karten behalten für 2021 ihre Gültigkeit. Die Kulturgemeinschaft will in Kürze noch einmal eine Erklärung zur Verschiebung abgeben.