In einer besinnlichen Feierstunde an der Klus Eddessen haben Pfarrer Frank Schäffer und die zukünftige Leiterin der Einrichtung, Nadine Golla, während eines Gottesdienstes die Verdienste um die Kindertagesstätte mit den vielen Kindern gewürdigt.

Im Rahmen des Gottesdienstes, organisiert und gestaltet von den Erzieherinnen, würdigte der Pfarrer die großen Verdienste und die stete Einsatzbereitschaft von Maria Göllner für die Kinder in mehr als vier Jahrzehnten. „Das Wohl der ihr anvertrauten Kinder, die Wünsche der Eltern und die Anregungen ihres Teams hatten für Maria Göllner immer oberste Priorität“, ging Pfarrer Schäffer auf das Einfühlungsvermögen und das große Verantwortungsbewusstsein der zukünftigen Rentnerin ein.

„Du hast durch deinen Glauben an Gott, deinen Elan, deinen Optimismus, dein Durchhaltevermögen, deine Zuversicht und mit deiner ganz besonderen Art bedeutsame Spuren in unserer Kita hinterlassen. In deinen 43 Berufsjahren, davon 33 Jahre als Leitung, hast du unsere Kita geprägt und zu dem gemacht, was sie heute ist“, sagte Nadine Golla und fügte an: „So wie deine Tür immer für uns alle offenstand, so steht die Kita-Tür, falls dich einmal die Sehnsucht plagt, jederzeit auch für dich offen.“

Im Namen des gesamten Teams und vieler ehemaliger Mitarbeiterinnen dankte Nadine Golla Maria Göllner für die vielen unvergesslichen Momente, für ihre wertvollen Ratschläge in schwierigen Zeiten und für die vielen gemeinsamen Jahre, in denen sie die Mitarbeiter durch Höhen und Tiefen geführt hat.

Als Abschiedsgeschenk überreichte der Elternbeirat der langjährigen Kita-Leiterin eine Holzbank mit der Gravur „Maria´s Rentnerbank“.