Sarah Connor kommt nach Beverungen

Wegen des coronabedingten Verbots von Großveranstaltungen fällt das Open-Air-Festival in diesem Jahr aus. Die Fans von Wincent Weiss, Lena (Meyer-Landrut), Michael Schulte, Lotte und Miu müssen aber nicht ins Leere schauen, sondern lediglich ihre Vorfreude um ein Jahr verlängern: Die jungen Künstler treten am Freitag, 27. August 2021, von 16 Uhr an in Beverungen auf. Zum Glück ließ ihr Terminkalender diese Möglichkeit zu. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Freuen sich auf das Weser Open Air 2021 mit einer Top-Besetzung: Ute Pannewitz (von links, Kulturbüro), Karl-Günther Marquardt (stellvertretender Vorsitzender der Kulturgemeinschaft), Volker Faltin (Beirat Kulturgemeinschaft) und Birgit Menne (Kulturbüro). Foto: Sabine Robrecht

Das war bei den Schlagerstars Beatrice Egli, DJ Ötzi, Die Höhner, Sonja Liebig, Laura Wilde und „Die JunX“ leider nicht der Fall: Ihr für den 11. September dieses Jahres geplanter Party-Act muss ausfallen. „Es ist uns leider nicht gelungen, für alle gebuchten Künstler einen gemeinsamen Ersatztermin im nächsten Jahr zu finden“, bedauert Volker Faltin. Die Karten für die Schlagerparty können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Für das Open Air im kommenden Jahr plant die Kulturgemeinschaft zwischen den Acts mit Wincent Weiss und seinen Freunden am Freitag und dem Top-Star Sarah Connor am Sonntag einen Tag Pause. Die Ehrenamtlichen haben an dem ersten Abend mit fünf Gruppen alle Hände voll zu tun und können am Samstag Kraft schöpfen. Denn am folgenden Abend betreuen sie eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen, deren zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Werke“ nahtlos an die Erfolge ihres mit fünffach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ anknüpft.

Wincent Weiss kommt am Freitag, 27. August 2021, nach Beverungen. Foto: Christoph Köstlin

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Muttersprache“ meldete sich Sarah Connor mit „Vincent“, der ersten Single ihres neuen Werks „Herz Kraft Werke“, zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie unter anderem in Studios nach Nashville, Tennessee und London geführt hatte. „Herz Kraft Werke“ stieg von 0 direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und wurde bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausgezeichnet. Auch die Singleauskopplung „Vincent“ erreichte als einziger deutschsprachiger Pop-Song 2019 Goldstatus.

Auf der Bühne geht ihr das Herz auf – wenngleich sie vor Konzertbeginn immer schwer Luft bekommt und vor Lampenfieber zu sterben glaubt. „Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend“, sagte Sarah Connor einmal in einem Gespräch. Wie gefragt sie ist, zeigte sich bei der ausverkauften Arenatour 2019, der aufgrund des großen Interesses weitere Zusatztermine im Frühjahr 2021 folgen.

Unbeschwert und doch erwachsen

Diese Künstlerin beeindruckt nicht nur mit ihrer unverwechselbaren Soul-Stimme, sondern auch mit einer trotz vieler Jahre im Showgeschäft nach wie vor unverbrauchten und authentischen Nahbarkeit zu ihren Fans. Die 40-Jährige gibt sich, wie sie ist: lebensfroh, verspielt und unbeschwert. Sie ist aber gleichzeitig auch gereift und erwachsen geworden. Kein Wunder also, dass ihr die Herzen junger und auch betagterer Fans zufliegen.

Ausdauer und Glück

Das wird in Beverungen im nächsten Jahr auch der Fall sein. Das Konzert mit Sarah Connor beginnt am 29. August um 20 Uhr.

Die Kulturgemeinschaft bietet auf den Weserwiesen nicht nur Stehplätze an, sondern baut zusätzlich wieder Sitzplatz-Tribünen auf. Volker Faltin, der für die Kulturgemeinschaft schon zwölf große Künstler, angefangen von Herbert Grönemeyer, Amy MacDonald, Chris de Burgh, Pur oder Silbermond, Ina Müller und Cro bis hin zu Mark Forster und Roland Kaiser nach Beverungen geholt hat, freut sich: „Es ist so schön, dass wir für 2021 einen absoluten Top-Act für das Weser Open Air dazu gewinnen konnten.“ Wie das gelungen ist, bringen Volker Faltin und Karl-Günter Marquardt, stellvertretender Vorsitzender der Kulturgemeinschaft, in einem Satz auf den Punkt: „Man braucht Ausdauer und Glück.“

Kartenvorverkauf startet

Für diesen Glücksfall - Sarah Connor – beginnt der Vorverkaufsstart am Mittwoch, 15. Juli 2020, um 9 Uhr exklusiv auf www.eventim.de. Von Freitag, 17. Juli, 9 Uhr, an beginnt der allgemeine Vorverkauf. Eintrittskarten sind dann direkt im Kulturbüro der Stadt Beverungen im Service Center, Weserstraße 16 (Tel. 0 52 73 / 392 223), sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch über die Homepage der Kulturgemeinschaft www.kulturgemeinschaft-beverungen.de sowie die Homepage www.weser-open-air.de erhältlich. Auch hier steht für den Kartenversand eine Ticket-Hotline unter der Nummer 0 180 / 60 50 400 zur Verfügung.

Tickets gibt es ab 59,90 inklusive Gebühren. Es werden folgende Kategorien angeboten:

Der Golden Circle: Dieser exklusive Stehplatz befindet sich unmittelbar vor der Bühne und garantiert die beste Sicht auf die Bühne.

Sitzplatz Tribüne (T1= Stadthallenseite / T2 = Weserseite): Tribünenanlage mit nummerierten Sitzplätzen für die entspannte Anreise und gute Sicht auf die Bühne.

Stehplatz Bereich (FOH): Innenraum der Arena als Stehplatz.

Für Besucher im Rollstuhl und Schwerbehinderte mit Anspruch auf eine Begleitperson ist ein gesonderter Bereich (erhöhte Podeste neben dem Technikturm) eingerichtet. Diese Karten sind nur über das Kulturbüro erhältlich (Tel. 05273/392 223).