Stammzellenspenderfür Andreas gesucht

Holzminden/Höxter (WB/rob). Die DKMS sucht im Weserbergland Stammzellenspender für Andreas B., der an Leukämie erkrankt ist. Für den 51-jährigen Familienvater, Holzmindener Feuerwehrmann, Fußballer und Mitarbeiter des Chiemiekonzerns Symrise engagieren sich im Kreis Holzminden und darüber hinaus in den Weserorten Menschen, damit vielleicht ein Wunder wie beim kleinen Holzmindener Elias geschieht, der nach dem länderübergreifenden Aufruf jetzt einen Spender in kurzer Zeit gefunden hat (wir berichteten).

Von Westfalen-Blatt