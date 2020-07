Weserschiff erweitert Angebot

Bad Karlshafen (WB). Das Weserschiff „Hessen“ hat mit Beginn der hessischen Ferien sein Rundfahrten-Angebot um abendliche Dämmerschoppenfahrten erweitert. Jeden zweiten Samstags heißt es um 19 Uhr „Leinen los“, wenn die Crew zu den zweistündigen Fahrten durch das Dreiländereck einlädt (die nächste ist am 25. Juli). Mit dem neuen Kombi-Ticket kann ab sofort immer sonntags die Stadtführung in der barocken Altstadt mit einer Rundfahrt auf dem Weserschiff „Hessen“ verbunden werden. „Wir bieten die Stadtführungen jetzt bereits um 13.30 Uhr ab der Tourist Information an, damit alle Interessierten dann pünktlich um 15 Uhr die Rundfahrt auf der „Hessen“ mitmachen können. Die Führung endet natürlich auch direkt am Schiffsanleger“, erklärt Andrea Emmel von der Tourist-Information Bad Karlshafen. Tickets gibt es wegen der momentanen Situation ausschließlich in der Tourist-Info, Weserstraße 19, täglich von 10 bis 17 Uhr. Den Radtouristen, die ab Bad Karlshafen den Diemelradweg erkunden möchten, wird wieder die Möglichkeit geboten, einen Teil der Strecke mit dem Bus hinter sich zu bringen. An Sonn- und Feiertagen fährt noch bis zum 11. Oktober der Fahrradbus „Wisent-Linie“ (R37). Zwischen 10.16 Uhr und 18.16 Uhr verkehrt er im Zweistundentakt zwischen Bad Karlshafen-Gesamtschule und Warburg-Scherfede.

Von Westfalen-Blatt