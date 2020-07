Verwaltungsstellenleiter

Paul Lippold wurde mit Wirkung zum 1. Januar 1997 als Bezirksverwaltungsstellenleiter zum Ehrenbeamten der Stadt ernannt. Damals trat er die Nachfolge von Anton Suermann an, der das Amt seit der kommunalen Neugliederung 1970 innehatte. „Es gab also über einen Zeitraum von 50 Jahren in Dalhausen nur zwei Personen in diesem Amt“, so Villmer.

Die Aufgaben eines Bezirksverwaltungsstellenleiters sind in einer Dienstanweisung aufgeführt. Dazu gehören unter anderem die Entgegennahme von Anträgen an Ausschuss, Rat oder Verwaltung, die Meldung von Schäden an städtischen Einrichtungen und der Friedhof. „Das Besondere an Paul Lippold ist, dass ihn diese Dienstanweisung nie besonders interessiert hat“, sagte Villmer. Er habe mehr getan, als in dieser Dienstanweisung stehe.

„Mit einem Satz könnte man sagen: Du hast dich 24 Jahre für unseren Ort, für die Dalhauserinnen und Dalhauser unermüdlich eingesetzt.“ Friedhof, Spielplätze, Schutzhütte, eben alle städtischen Einrichtungen – Lippold sorge dafür, dass möglichst alles in Ordnung sei. „Dabei ist der Friedhof sicher der Bereich, der dich zeitlich am meisten beansprucht. Ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem man dich nicht wenigstens kurz dort antreffen kann.“ Dass er sich neben all dem auch in den Dalhauser Vereinen wie Kolping oder Sportverein engagiere, das sei eben seine Art.

Bernhard Villmer bedankte sich bei Paul Lippold für „über 20 Jahre enge, vertrauensvolle, einfach hervorragende Zusammenarbeit“. Dank richtete er auch an Lippolds Ehefrau Roswitha. Sie habe das Engagement ihres Mannes nicht nur akzeptiert, sondern ihn in vielen Bereichen unterstützt und mitgemacht.

Paul Lippold betonte, seine Aufgaben stets mit Freude erledigt zu haben. Besonders am Herzen liegt ihm die Flüchtlingsarbeit. 2015 war er dabei, als es galt, das Feuerwehrgerätehaus einzurichten. „70 Flüchtlinge hatten wir zu Spitzenzeiten in Dalhausen. Unter seiner Anleitung haben einige von ihnen im Ort mitgearbeitet. „Das ist mir sehr wichtig und macht mir Spaß“, sagt der 79-Jährige.

Ausschussvorsitzender

Zehn Jahre jünger ist sein Nachbar Bezirksausschussvorsitzender Bernhard Villmer. Auch er hängt seine politischen Ämter jetzt an den Nagel. „26 Jahre Mitglied im Bezirksausschuss, davon 20 Jahre als Vorsitzender, 21 Jahre im Rat, davon 16 Jahre stellvertretender Bürgermeister sind genug“, sagte er in seiner Abschiedsrede in der Bezirksausschusssitzung. Er habe seine Aufgaben gerade als Bezirksausschussvorsitzender immer gerne wahrgenommen, sich gerne für die Mitbürger eingesetzt und die für den Ort so wichtigen Vereine unterstützt. Villmer bedankte sich bei den Ausschussmitgliedern für die Zusammenarbeit, beim Ortschronisten Manfred Dierkes und beim zuständigen Referenten Norbert Villmer, der außerdem sein Bruder ist. „Durch unseren kurzen Draht konnten wir viele Probleme im Vorfeld lösen und durch unser gutes Zusammenspiel haben wir 40 Bezirksausschusssitzungen immer gut über die Bühne gebracht“, so Bernhard Villmer.

Für den so lange ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker schloss ich mit der Sitzung im Gasthof Soethe ein Kreis. Denn genau hier habe sein Stammtisch ihn damals dazu „gedrängt“, nach seiner Zeit als Vorsitzender des Sportvereins in die Politik zu gehen. Im Rat hat er mit drei Bürgermeistern zusammen gearbeitet (Herold, Haase, Grimm), dem Stadtverband der CDU stand er 13 Jahre lang vor. „Natürlich war nicht immer alles schön. Aber ich habe durch meine politische Aktivität ganz viele interessante Leute kennen gelernt – und das bleibt.“